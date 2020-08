Actores de Hollywood posan junto a sus personajes más famosos en estas ingeniosas fotos compuestas

Cuando piensas en algunos de los actores más populares de Hollywood, probablemente los imaginas como sus personajes más famosos. Desde Mike Myers como Austin Powers hasta Al Pacino como Tony Montana, los actores y los papeles que interpretan están a menudo entrelazados en nuestras mentes. El diseñador gráfico holandés Ard Gelinck celebra a estos pares inseparables en su serie de fotografías editadas. Usando Photoshop, Gelinck pone a los actores y a sus personajes más famosos juntos en una sola imagen, casi como si fueran amigos.

Gelinck comenzó a crear arte digital hace unos 10 años, cuando empezó a hacer su serie Then and Now. Estas obras muestran a los famosos posando junto a su yo más joven, revelando lo mucho que han cambiado. Su última serie tiene un enfoque ligeramente diferente. En los últimos años, Gelinck ha usado sus habilidades con el Photoshop para que parezca que los actores de Hollywood están pasando el rato con sus versiones cinematográficas, algunas de las cuales datan de muchos años atrás.

La serie subraya el hecho de que muchos actores tuvieron que hacerse uno mismo con su papel durante el rodaje. Es probable que algunos actores de método incluso hayan vivido la vida de sus personajes dentro y fuera del set. Heath Ledger, por ejemplo, se hizo famoso por su actuación del método en su papel del Joker en The Dark Knight. Trágicamente, al ser una de las última películas que realizó antes de morir en 2008, dedicó meses a meterse bajo la piel del caótico personaje.

Sigue hacia abajo para ver algunas de las manipulaciones fotográficas de Gelinck y descubre más de su creciente portafolio en Instagram.

Ard Gelinck usa Photoshop para colocar a actores famosos y a sus personajes más icónicos en una sola imagen, casi como si fueran amigos.

El artista ha estado haciendo ingeniosas manipulaciones fotográficas durante casi 10 años.

Gelinck también tiene una serie de celebridades posando con versiones más jóvenes de sí mismas, titulada Then and Now.

Ard Gelinck: Instagram | Twitter

My Modern Met obtuvo permiso de Ard Gelinck para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

25+ Fotos de “antes y después” de celebridades posando con su yo más joven

Este artista reimagina a tus celebridades favoritas como personajes de series animadas

Artista reimagina a celebridades contemporáneas como superestrellas de los 90