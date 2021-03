Esta mujer ha dedicado su vida a rescatar a cientos de animales abandonados [Entrevista]

Muchos animales llevan vidas difíciles en las sufren por negligencia e incluso abuso. Por fortuna, hay almas bondadosas se dedican a ayudar a las criaturas más necesitadas. Adri Rachelle es una de esas personas. Ella es la fundadora de Wild Things Sanctuary, una organización de rescate de animales sin fines de lucro con sede en Georgia, Estados Unidos. Rachelle ha pasado años creando el entorno perfecto para que los animales desamparados prosperen, ¡y ahora vive con unos 200 de ellos!

El estilo de vida de Rachelle parece el sueño de cualquier amante de los animales, pero su trabajo no es nada fácil. Ella dedica cientos de horas y decenas de miles de dólares cada año para mantener a sus animales felices y saludables; no obstante, ella no lo cambiaría por nada. Su amor por cada criatura es lo que la impulsa a seguir adelante, y no parece tener ganas de detenerse pronto. Desde caballos y vacas hasta reptiles y pájaros, Rachelle le da la bienvenida a cualquier animal, grande o pequeño, en su corazón y en su hogar.

Recientemente platicamos con Rachelle para conocer más sobre Wild Things Sanctuary. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Has cuidado de animales toda tu vida?

He acogido animales necesitados desde la infancia. Yo era la niña que regresaba a casa con el gatito callejero que había encontrado, o les rogaba a mis padres por el cachorro en el refugio. Mis padres también son grandes defensores de los animales, y ellos absolutamente alimentaron esta pasión. ¡Teníamos gallinas, conejos, perros, gatos, loros, serpientes, lagartijas, conejillos de indias, hámsters y chinchillas!

¿Cómo iniciaste Wild Things Sanctuary?

Mis esfuerzos realmente comenzaron a escalar hace varios años, principalmente por accidente. Me involucré más en los refugios locales, comencé a abrir mis puertas a todo tipo de animales y quedó claro que no podía mantener mis esfuerzos sin ayuda. Entonces, con mucho apoyo de la gente que me rodeaba, fundé Wild Things Sanctuary. Dejé mi trabajo diario, vendí mi pequeña granja para conseguir una mucho más grande y comencé a aceptar donaciones. Tenía el tiempo, el espacio y los medios para no rechazar a los animales.

¿Cuál fue el primer animal que adoptaste?

Si bien casi todos los animales que he tenido en la vida fueron adoptados, hubo algunos rescates que realmente solidificaron este camino para mí. Uno de los primeros fue un viejo caballo de tiro. Había trabajado muy duro toda su vida y no había conocido el afecto o el cuidado humano más allá del mínimo indispensable para mantenerlo vivo y trabajando. Lo acogí a una edad muy avanzada y trabajé para curar sus heridas abiertas, ayudarlo a ganar peso, recortar sus pezuñas crecidas y lo vi florecer. En el poco tiempo que lo tuve, se convirtió en un caballo completamente diferente y la relación que desarrollamos realmente provocó algo en mí.

¿Puedes contarnos sobre todos los diferentes tipos de animales que tienes actualmente?

Comencé a involucrarme más en el rescate de caballos, tras haber sido un rescatadora activa de perros y gatos. Eso llevó a los cerdos poco después; ¡les había dicho que eran mi mascota favorita desde que podía hablar! Luego vinieron cabras, gallinas, burros y, de repente, estaba abierta a casi cualquier cosa. Mi hermana se unió a mis esfuerzos, trayendo consigo un título en zoología, experiencia viajando por el mundo y como voluntaria en varios santuarios de animales exóticos. Ahora cuido de alpacas, emús, vacas (mini, lecheras y de montaña), perros, cerdos miniatura, loros, gatos, serpientes, conejos, cabras, lagartos, caballos, tortugas, mulas, gallinas, hurones, pavos reales, y la lista está sujeta a cambios cada día. Estoy trabajando para obtener nuestra licencia del USDA para que podamos expandirnos aún más y cuidar de especies exóticas y vida silvestre.

¿Encuentras a los animales en tu comunidad? ¿O los buscas por todas partes?

Viajamos por todo el país para ayudar a los animales. No dejo que las horas potenciales en el automóvil dicten si vale la pena salvar a un animal. He tenido personas que se acercan a mí y necesitan reubicar a una mascota querida debido a circunstancias imprevistas, o personas que me cuentan sobre un animal que conocen y que necesita desesperadamente ser salvado. O estoy constantemente recorriendo las subastas de animales en busca de animales abandonados y mayores que necesitan un lugar seguro para sanar. Aceptamos muchos perros callejeros. Vivir en el campo en un camino de tierra significa que no hay escasez de ellos, y pronto esperamos ser una opción de ubicación para el gobierno local cuando la vida silvestre lesionada o las especies exóticas mantenidas ilegalmente necesiten un hogar.

¿Cómo es un día normal para ti?

Como podrás imaginar, realmente no hay “días libres” por aquí … ¡raramente hay horas libres! Si duermo toda la noche sin correr por el patio en pijama con un foco para asegurarme de que todos estén bien abrigados y seguros, es un milagro. Sin embargo, no querría que fuera de otra manera. Podría cumplir con todos los requisitos básicos de cuidado de los animales (comida, agua, limpieza de jaulas) en unas pocas horas, pero también quiero pasar el resto del tiempo que tengo con ellos. Si bien solo algunos de ellos disfrutan interactuando con los humanos (muchos no fueron socializados antes de venir aquí o sufren traumas y problemas de confianza), estoy feliz de simplemente sentarme y observarlos. ¡Saber que están felices y que disfrutan de su día me da tanta alegría que casi me hace sentir egoísta por hacer esto!

¿Hay amistades animales inesperadas en tu granja?

Ejerzo mucha cautela con respecto a la introducción de diferentes especies. Nunca dejo sin supervisión a los animales que potencialmente podrían causar daño a otros, sin importar cuánto parezcan agradarse. Dicho esto, tengo un ternero que AMÓ a mi gran danés, lechones que siguen a mis gatos a todas partes, un loro que está obsesionado con cuidar a mis patitos, un cerdo que piensa que es una vaca de las tierras altas, un gato que pasa todo el tiempo con las alpacas, todo sin ningún estímulo por mi parte. Los animales son así de asombrosos.

¿Hay algún animal con una historia particularmente inspiradora?

En este momento, estoy trabajando con un cerdo miniatura que me inspira todos los días. Llegó hace unos meses y tenía obesidad mórbida. Esto resultó en que ella quedara cegada por los pliegues de su rostro y tanto sobrepeso que le costaba trabajo moverse. Pasó mucho tiempo acostada en un establo, por lo que vino aquí con una atrofia muscular horrible en las patas traseras y terribles infecciones en la piel en todo el estómago.

Sus dueños querían hacer lo correcto con ella, pero no entendían cómo ni se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Las primeras semanas fueron desgarradoras y sabíamos que la historia podría no tener un final feliz. Tuve que crearle una habitación y llevarle comida y agua. Yo alejaba su comida uno o dos pasos de ella, así que tenía que levantarse y mover un poco. Todos los días pasábamos por esto varias veces al día, con la esperanza de que sus piernas se movieran, y también creamos un plan de pérdida de peso. Un día la revisé y ella abrió la puerta de su habitación y estaba a la mitad con todos los demás, ¡meneando la cola! Todavía lucha con dar cada paso, pero también es tan feliz y dulce. Ahora que hace más calor, esperamos que haga algo de hidroterapia en la piscina de cerdos y, entre eso, con un tamaño más saludable y los suplementos, ¡debería estar con nosotros en los próximos años!

¿Qué hace que tu santuario sea diferente de los demás?

Hay algunas cosas que nos diferencian de otros santuarios. Creo que el primero sería la diversidad de animales que tenemos. Somos afortunados de tener 80 hectáreas (y en crecimiento), así como experiencia en una gran variedad de animales. Si bien muchos refugios se enfocan en una sola raza o una especie, si está viva y necesita un lugar, lo ayudaremos.

Nos enorgullecemos de darlo todo con nuestros alojamientos para animales. Nunca quiero cumplir con lo mínimo que se requiere para un animal aquí y, en cambio, quiero que tengan todo el espacio y el enriquecimiento que podrían necesitar. Obviamente, esto se vuelve muy costoso y requiere mucho tiempo con algunas especies, pero vale la pena.

La mayor diferencia que he encontrado entre Wild Things Sanctuary y muchos otros es que no estamos abiertos al público. Me encanta compartir las historias de los animales y hacer que otros se involucren; mantengo cuentas activas en las redes sociales y espero iniciar transmisiones en vivo diarias también. Sin embargo, la cantidad de estrés que traería tener un flujo constante de extraños en su casa, mirándolos, simplemente no es justificable para mí. Muchos de ellos no son amigables con los humanos (que es parte de por qué terminaron aquí) y, por lo tanto, tenemos en cuenta sus bienestar.

El costo de cuidar a todos los animales debe ser muy alto. ¿Hay alguna forma en que nuestros lectores puedan ayudarte?

Dependemos en gran medida de nuestra presencia en línea y de nuestros seguidores para intentar mantener nuestros altos estándares. Tenemos una lista de deseos en Amazon con los artículos que necesitamos, para que aquellos que quieran donar puedan enviarnos comida, tarjetas de regalo para las tiendas de las que obtenemos suministros, ¡o incluso juguetes y golosinas para sus animales favoritos! También tenemos una cuenta en PayPal para contribuciones monetarias. De lo contrario, ¡seguirnos en las redes sociales y compartir nuestra historia para crear conciencia es increíblemente útil!

Conoce a los animales en este video:

