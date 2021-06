Estos tapices de macramé te deslumbrarán con sus colores y texturas

La artista Agnes Hansella, quien reside en Yakarta, crea tapices macramé de todos los colores del arcoíris. Aunque el macramé suele asociarse con colgantes para macetas de inspiración retro, Hansella crea obras monumentales que muestran los complejos nudos y la variedad de texturas que pueden lograrse con un solo material. En sus piezas hay columnas y cadenas, así como motivos de redes y muchos flecos. A veces, ciertos nudos o porciones teñidas a mano le dan un giro único a un diseño.

En un esfuerzo por combatir el desperdicio, Hansella ha utilizado los sobrantes de otros proyectos como materia prima para sus últimos trabajos. “Mi pieza más reciente—Rainbow Burst—es una que hice con sobras de cuerdas”, le cuenta a My Modern Met. “No he hecho ningún trabajo nuevo que no fuese un encargo en mucho tiempo y simplemente juego un poco con eso”. La pieza es un reflejo de lo que ha observado en Indonesia y Canadá (donde estudió), en especial la cultura visual de los pueblos indígenas. “La inspiración proviene de los motivos navajos, en especial el de la mariposa, y el proceso es una extensión de todas las series de remolinos que he estado haciendo estos últimos años”.

A través de su trabajo, Hansella espera desafiar los límites de esta práctica artesanal. “Al hacer piezas de macramé, no quiero encerrarme en un cierto estilo. Quiero siempre seguir mi instinto”, explica. “Para mí, el arte es como una carrera de relevos donde los artistas forman parte de un ciclo que conecta el pasado y el futuro. La mayoría de las veces no estoy segura de lo que estoy haciendo, pero lo hago de todos modos. Cuando estás dispuesto a hacer las cosas una y otra vez sin rendirte, supongo que ese es el campo adecuado para ti”.

La artista Agnes Hansella crea hermosos tapices de macramé con muchos colores y texturas.

My Modern Met obtuvo permiso de Agnes Hansella para reproducir estas imágenes.

