Hilo de Twitter viral muestra a 40 tiernos animales salvajes interrumpiendo a fotógrafos

Es hora de aceptarlo: a los animales no les importa si estás intentando tomar una foto o si estás en una videollamada. Si el teletrabajo nos ha enseñado algo, es que las mascotas son curiosas y no tienen reparos en interrumpir una foto o un video para ver qué está pasando. Pues bien, resulta que los animales salvajes tienen una actitud similar a la de nuestros perros y gatos. Como muchos fotógrafos de vida silvestre saben bien, las criaturas de todos los tamaños también quieren saber lo que estas personas están haciendo con sus cámaras.

En un hilo de Twitter, Joaquim Campa compiló una extensa lista de animales interrumpiendo a fotógrafos de vida silvestre. Las imágenes son, en pocas palabras, adorables. Zorros, suricatas, cachorros de leopardo, pingüinos e incluso una gran foca echan un vistazo a la cámara o se suben encima del fotógrafo en cuestión. A veces, los animales se ponen detrás de la lente y se convierten en fotógrafos. Pero sea cual sea su forma de interrumpir, es imposible ver todo el hilo y no decir “awww” mientras te maravillas con estas juguetonas y curiosas criaturas.

Si te preguntas cuántas imágenes de este tipo podría haber, la respuesta es muchas. Campa investigó bien; su hilo incluye una asombrosa cantidad de imágenes. ¡Son 40, para ser exactos! Es un muy necesario descanso de las noticias abrumadoras que suelen inundar Twitter, algo que a todos nos viene bien de vez en cuando. Sigue hacia abajo para ver nuestros favoritos.

