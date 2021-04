Inusual gatita con rostro de dos colores es rescatada tras ser abandonada en una obra

Conoce a Apricot, una adorable gatita de Tennessee con un rostro de dos colores. Su rostro es mitad atigrado pelirrojo, mitad carey: se ve como si hubieran combinado dos gatos en uno y, de hecho, eso es lo que es. Apricot es una inusual gata quimera, lo que quiere decir que nació con dos conjuntos de ADN. Es el resultado de la fusión de dos embriones en el útero de su madre. En otras palabras, Apricot es técnicamente dos gemelos fraternos combinados en un solo gato.

Apricot y su hermano Pretzel fueron descubiertos en una obra, pero afortunadamente fueron rescatados por Nashville Cat Rescue y llevados a vivir temporalmente con Kiki, una cuidadora profesional de gatos. “Una familia acababa de mudarse a su casa cuando encontraron a los pequeños gatitos en una pared”, cuenta Kiki a My Modern Met. “Esperaron a la mamá durante algún tiempo, pero no apareció durante horas, así que se pusieron en contacto con Nashville Cat Rescue, que luego me dio su información de contacto, ya que tengo mamás lactantes”.

Ambos gatitos fueron aceptados por el “dúo de mamás” Olive y Pickle, dos gatas inseparables que recientemente dieron a luz a sus propias camadas. A pesar de tener sus propias crías que cuidar, ambas mamás gatas no dudaron en acoger a Apricot y Pretzel en su familia mixta. Olive y Pickle seguirán amamantando a Apricot y a sus compañeros de camada hasta que estén fuertes y sanos.

Con su inusual apariencia, Apricot no tendrá problemas para encontrar una familia cariñosa, pero no estará lista para ser adoptada hasta dentro de unas cinco o siete semanas. “Apricot y su familia NO están actualmente en adopción”, dice Nashville Cat Rescue. “Antes necesitan crecer, dejar de ser amamantados y pasar por el veterinario”.

Echa un vistazo a las fotos de Apricot a continuación y mantente atento al Instagram de Kiki para no perderte ningún detalle de su crecimiento.

Esta es Apricot, una diminuta gatita rescatada con un rostro de dos colores.

Apricot es una inusual gata quimera, lo que significa que nació con dos conjuntos de ADN diferentes.

Ella y su hermano Pretzel fueron rescatados de una obra.

Ahora está al cuidado de Kiki, su madre humana adoptiva.

View this post on Instagram A post shared by @kittenitwithkiki

Kiki: Instagram

Nashville Cat Rescue: Sitio web | Facebook | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Kiki para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Este adorable gatito nació con una condición singular y tiene “dos caras”

El famoso gato con “dos caras” tiene dos hijos… ¡y son de los mismos colores!

Un gato que llevaba una doble vida convierte a unos vecinos en amigos por correspondencia

Dos gatos se convierten en adorables repartidores de paquetes para Halloween