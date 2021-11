Piezas de madera recuperada con vitrales de colores proyectan sombras prismáticas en la playa

En un intento de expresar la “magia de todos los seres vivos”, la artista inglesa Louise Durham crea esculturas altas hechas con madera recuperada y vibrantes vitrales. La artista tiene su sede en la ciudad costera de Shoreham-by-Sea, donde suele colocar sus piezas terminadas para que la gente las disfrute.

Durham corta a mano e incrusta piezas de vidrio de colores en las placas de madera, organizándolas para que luzcan como un arcoíris. “Una vez que tengo todo el espectro de vidrio colocado sobre mi mesa, siento en ellos una vibración curativa; de alguna manera me hace sentir mejor”, dice Durham a My Modern Met. “Me resulta difícil imaginar a alguien que no se maraville ante la belleza de un arcoíris en el cielo, es algo universal”. La artista fusiona los dos materiales utilizando técnicas tradicionales del vitral.

Los tótems de Durham incluyen símbolos sencillos de cristal—como corazones, estrellas, gotas de lluvia y hojas—que añaden un encanto nostálgico a su obra, invitando al espectador a rememorar su infancia. “Supongo que cuando utilizamos este tipo de formas estamos comunicando directamente algo sobre lo que todos parecemos entender de forma innata, nuestra conexión con los demás, nuestra conexión con la naturaleza, con nosotros mismos y con el universo y más allá”.

Además de utilizar motivos universales, Durham explora la naturaleza del ser humano al aceptar las imperfecciones en su obra. “No soy la típica artista del vitral”, dice, “es una forma de arte exacta que es realmente para los perfeccionistas”. Y añade: “Yo soy lo contrario, soy una imperfeccionista, y creo que eso forma parte de mi obra”.

Para Durham, la relación entre la luz y el vidrio suele ser más bella que la propia escultura. Cuando la luz del sol ilumina sus formas de vidrio perfectamente imperfectas, la pieza proyecta sombras de colores brillantes. “Quizá el trabajo en vidrio no sea tan perfecto como el que se encuentra en un vitral de iglesia, pero cuando la luz lo atraviesa, las líneas torcidas dejan de ser un problema, los colores cobran vida y podemos apreciar lo que se ve”, dice. “Así es como me siento con respecto a nosotros, los seres imperfectos; al fin y al cabo todos tenemos las mismas heridas e inseguridades, solo que se nos dan las oportunidades para que nuestra luz brille de todos modos”. La artista añade: “El vidrio me da este momento de transformación mágica”.

Mira algunas de las esculturas de madera y vidrio de Durham a continuación y encuentra más en su sitio web.

La artista inglesa Louise Durham crea esculturas altas hechas con madera de playa recuperada y vitrales de colores.

Cuando la luz del sol ilumina las formas de vidrio irregulares, la pieza proyecta sombras de colores brillantes.

