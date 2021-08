17,000 Artefactos antiguos son devueltos a Irak en una repatriación masiva

La antigua Mesopotamia es considerada una de las “cunas de la civilización”. Sus antiguos reinos, que una vez estuvieron junto a los ríos Éufrates y Tigris, ocuparon una tierra fértil sobre la que construyeron magníficos palacios, burocracias avanzadas, conocimientos matemáticos y códigos legales. Desafortunadamente, el colonialismo y las guerras modernas han dado paso a saqueos extensos en toda la región. En un gran paso para la repatriación de objetos históricos, 17,000 objetos antiguos han sido devueltos a Irak. Esto pronto incluirá una rara tableta que contiene parte de la epopeya de Gilgamesh.

Los 17,000 objetos incluyen tabletas y cilindros de arcilla de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, que se ubicaba en lo que hoy es Irak, Irán, Turquía, Siria y Kuwait. De los objetos repatriados recientemente, 12,000 provenían del Museo de la Biblia en Washington, D.C. El museo fue fundado por el presidente de la empresa de manualidades Hobby Lobby, Steve Green. La adquisición de artefactos antiguos de esta región por parte de Hobby Lobby ha estado bajo escrutinio durante varios años. La empresa recibió y compró objetos robados, algunos de los cuales ya habían sido devueltos en 2018. Otros 5,000 objetos que forman parte de la reciente repatriación estaban en manos de la Universidad Cornell. Donados en el año 2000, los objetos son de la ciudad sumeria de Garsana y se cree que también fueron tomados sin permiso.

Los objetos obtenidos mediante saqueos se están convirtiendo en el centro de debates legales y éticos para los museos y los gobiernos de todo el mundo. Algunas piezas se adquirieron mediante la guerra o la colonización, a menudo antes de que se establecieran leyes para evitar la exportación o importación de tales artefactos. Otros casos de saqueos son mucho más contemporáneos y claramente violan la ley existente. En 2011, el gobierno de Estados Unidos confiscó varios artefactos mal etiquetados y enviados a Hobby Lobby; la compañía perdió el derecho a los artículos y tuvo que pagar 3 millones de dólares en una demanda civil.

Los artefactos provenientes de Mesopotamia han sido puestos en peligro por saqueadores y traficantes sin escrúpulos desde la década de 1990. La guerra del Golfo y otros conflictos en la región impidieron la protección de sitios históricos, muchos de los cuales permanecen sin ser excavados por antropólogos. Como resultado, estos artículos llegaron a mercados internacionales ilícitos. Algunos artículos de estos saqueos son adquiridos por coleccionistas particulares y otros por instituciones, como museos, que tienen la responsabilidad de investigar con la debida diligencia el origen de sus compras.

Hasta hoy, muchos artículos están desaparecidos. Por esta razón, la procedencia (la historia documentada del artefacto en sí) es muy importante. Al verificar su procedencia, un museo o coleccionista puede asegurarse de que el artefacto no fue robado o falsificado. El Museo de la Biblia no pudo verificar la procedencia legal de los miles de artefactos devueltos; en sus investigaciones, también descubrieron que muchos artículos eran falsificaciones.

Por otro lado, un objeto en particular destaca entre las adquisiciones de Hobby Lobby. Una pequeña tablilla de arcilla, conocida como la tablilla del sueño de Gilgamesh, tiene escritura cuneiforme en lengua acadia. Desde la antigua Sumeria, la tablilla es parte de la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo. La procedencia de la tableta es un ejemplo perfecto de la falta de escrúpulos que puede haber en el mercado de antigüedades incluso cuando todo parece estar en orden. La tableta fue comprada por un distribuidor estadounidense en 2003 a un propietario de Londres. Después, el comerciante creó una carta de procedencia falsa que cuenta una historia diferente, de acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La historia de procedencia falsa acompañó a la tableta hasta que llegó a la famosa casa de subastas Christie's en Londres. De acuerdo con reportes de The New York Times y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la casa de subastas negoció una venta privada de la tableta en 2014 a Hobby Lobby a pesar de las dudas sobre la verdadera procedencia del artículo. En julio de 2021, el gobierno de los Estados Unidos confiscó la tableta, citando su importación ilegal al país en 2003 y 2014. El Museo de la Biblia, que tenía la tableta en su poder, está cooperando con el proceso. La tableta no forma parte de los 17,000 objetos devueltos recientemente, pero pronto también hará su viaje a su país de origen.

La repatriación de estos artefactos históricos es importante, más allá de cuán famoso u oscuro sea el artículo. Hassan Nadhem, el ministro iraquí de cultura, turismo y antigüedades, dijo a The New York Times: “No se trata solo de que miles de tabletas regresen a Irak nuevamente, se trata del pueblo iraquí… No solo devuelve las tabletas, sino la confianza del pueblo iraquí al mejorar y apoyar la identidad iraquí en estos momentos difíciles”. Devolver los artefactos a sus lugares de origen también permite que los estudiosos locales finalmente tengan acceso a estas partes importantes de su propia historia.

Unos 17,000 artefactos antiguos mesopotámicos obtenidos en saqueos han sido devueltos a Irak por parte de Estados Unidos; en particular, de las compras hechas por la empresa Hobby Lobby y la colección de la Universidad Cornell.

