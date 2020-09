Esta artista recreó su dibujo de un dragón para mostrar el resultado de años de práctica

Si eres artista, seguramente sabes que la mejor forma de perfeccionar tus habilidades es con la práctica. Por supuesto, no hablamos de hacerlo de vez en cuando: la dedicación es clave. Cuando estás en las etapas iniciales de tu aventura en el dibujo y realmente quieres que tus ilustraciones sean mejores, puede ser difícil visualizar el futuro. Así que, ¿por qué no echas un vistazo al trabajo de Asur Misoa? Esta artista recientemente compartió una serie de obras realizadas en varias etapas de su vida, con las que demuestra que la práctica puede llevar tu trabajo a lugares que nunca imaginaste. La artista publicó tres ilustraciones–hechas en 2006, 2016 y 2020–de un dragón enfrentándose a un grupo de caballeros. Las diferencias entre cada imagen son asombrosas y seguro que te inspirarán.

La idea para la obra de arte original surgió de una petición del novio de Misoa. “La primera vez que pinté esta escena fue en 2006”, le dice la artista a My Modern Met. “Mi novio me pidió un cuadro épico para su cumpleaños. Él sabía que me gustaba dibujar y pensaba que tenía talento”. Sin embargo, el resultado no fue lo que ella esperaba y solo terminó sintiéndose desanimada. “Solo copiaba a los artistas que amaba hasta ese momento”, explica. “Y qué frustrante fue cuando me di cuenta de que no podía representar la escena que tenía en mente en el papel sin copiarla de alguna parte. No toqué un lápiz durante casi 10 años después de eso”.

En 2015, la pasión de Misoa por el arte salió a flote. “Decidí que era hora de aprender a dibujar en serio”, recuerda. “Fue entonces cuando noté la diferencia y comprendí que no existía el talento. ¡Solo hay práctica, paciencia y pasión!”. Después de aprender a elaborar una composición y crear formas tridimensionales, decidió darle otra oportunidad al dibujo que había imaginado en 2006. El resultado fue asombroso: Misoa creó una escena dramática y ardiente.

“Desde entonces”, explica Misoa, “nunca dejé de pintar y decidí hacer otra versión de la pieza este año también”. La versión de 2020 de su dibujo es aún mejor, ya que su dinámica composición nos coloca en medio de una batalla con un dragón enorme. Llena de detalles increíbles–desde las armas hasta los peinados de los caballeros–la ilustración muestra lo duro que trabajó la artista para llegar a este punto.

La artista Asur Misoa muestra lo mucho que puede mejorar tu trabajo si practicas y tienes dedicación.

