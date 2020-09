Este nuevo set de LEGO te permitirá construir un pequeño y adorable Baby Yoda

LEGO lleva varios años recreando escenas, naves y personajes icónicos de la franquicia de Star Wars, pero ningún set ha sido tan adorable como este. En tándem con la segunda temporada de The Mandalorian (que se estrena el 30 de octubre de 2020), LEGO lanzará un set de 1,073 piezas que te permite construir tu propio modelo de The Child, mejor conocido como Baby Yoda.

La tierna figura de 19 centímetros tiene una cabeza movible, orejas ajustables y una boca móvil para crear diferentes expresiones. El juego también incluye un pomo de cambio de marchas (el juguete favorito de The Child), que se puede colocar en su mano, así como una minifigura de LEGO de Baby Yoda y un letrero informativo para completar la visualización. Aunque este set de LEGO está dirigido a niños de 10 años en adelante, no hay razón para que los fansde la ciencia ficción no puedan unirse a la diversión.

Puedes adquirir el set de LEGO de The Child en preventa a través del sitio web de LEGO.

h/t: [HYPEBEAST]

Todas las imágenes vía LEGO.

