Una gatita de refugio considerada “fea” finalmente encuentra un hogar amoroso

Quienes han adoptado a una mascota saben que cuando encuentras a “la indicada”, la conexión es instantánea. Esto fue lo que le pasó a Francisca Franken, de Alemania, cuando se encontró con una gatita de apariencia inusual llamada Bean en el sitio web de un refugio de animales. La gatita, descrita como una “mezcla exótica entre el Grinch y Maurice de los pingüinos de Madagascar”, conquistó el corazón de Franken con su carita enojada desde el inicio. “Vi su foto y me enamoré en el primer momento que la vi”, relata. “Bueno, al principio me reí porque las fotos eran muy graciosas y nunca antes había visto un gato así”.

Bean fue encontrada deambulando en un parque de casas rodantes abandonado el año pasado. Cubierta de heridas y con una infección en los ojos, entre otros problemas de salud, la pobre minina tenía muchas razones para verse algo enojada. Sin embargo, su suerte pronto cambió cuando el refugio le salvó la vida y la ayudó a recuperar la salud.

Al principio, nadie fue a reclamar a Bean de la sección de “mascotas perdidas” del refugio, por lo que la trasladaron al piso de adopción. Sorprendentemente, nadie quiso llevarla y algunas personas incluso dijeron que era “fea”. La pobre minina esperó pacientemente por seis semanas hasta que Franken finalmente la encontró y llamó al refugio para saber si Bean todavía estaba en adopción. “Recibí una llamada de una mujer amable del refugio quien me preguntó si Bean de verdad era el gato que quería adoptar porque, aparentemente, nadie se había interesando en ella antes”, relata Franken. “La mujer que me llamó temía que hubiese apretado el botón equivocado”.

Franken reservó una cita para visitar el refugio y conocer a Bean, y quedó encantada con ese gata que nadie había querido llevarse. “Una mujer me llevó a su habitación y lo que vi fue mucho más hermoso de lo que jamás podría imaginar”, cuenta Franken. “Bean era (y sigue siendo) tan diminuta y pequeña. Tiene piernas muy regordetas y una cola corta y la cara más plana que jamás haya visto. Comencé a llorar cuando entré a su habitación porque estaba muy abrumada. No era en absoluto lo que había imaginado, pero era mucho mejor “. Franken agrega: “Mucha gente que la vio en el refugio dijo que era fea, pero creo que es la niña más perfecta que haya existido”.

Franken y Bean se llevaron bien al instante, y este par ha sido inseparable desde entonces. Franken se llevó a Bean a casa esa misma noche, y la recién adoptada gatita dejó en claro lo enamorada que estaba de su humana. “Se sintió como en casa desde el primer segundo”, recuerda Franken. “Se acostó en el sofá y tomó una siesta como si el sofá fuera lo más cómodo que hubiera experimentado en su vida”. Después de una siesta larga y muy necesaria, Bean comenzó a explorar su nuevo hogar y su verdadera personalidad comenzó a brillar. Franken revela: “Si dejaba de ser tierna, empezaba a mostrarme su lado atrevido”.

Algunos meses después, Bean todavía duerme con Franken todas las noches. La orgullosa mamá adoptiva cuenta: “Desde entonces no se separado de mí por las noches. Incluso me espera alrededor de la medianoche para ir a la cama si estoy despierta hasta tarde “. La cariñosa gatita incluso pasa todo el día junto a la computadora mientras Franken trabaja desde casa. Y cuando sale, Bean se sube a la ventana y mira a su humana hasta que se pierde de vista.

Además de tener una personalidad linda y atrevida, Bean tiene una peculiaridad: ¡le encantan las aceitunas! “La primera vez que robó una aceituna fue cuando comí un pequeño bocadillo a altas horas de la noche y ella corrió hacia mí y me quitó la aceituna de la mano, la recogió y se escapó para comerla debajo del sofá”, recuerda Franken. Bean ama tanto las aceitunas que maúlla y le ruega a su mamá cada vez que la ve sacarlas de la nevera. Quizás esto se deba al hecho de que las aceitunas contienen un compuesto químico conocido como isoprenoides, que tienen una composición similar a la hierba para gatos. Afortunadamente, las aceitunas (con moderación) son un premio seguro para los gatos.

Bean no solo ha encontrado una vida mejor, pero el mundo Franken también cambió para bien. “Bean no es un verdadero animal de apoyo emocional, pero definitivamente ya me ha ayudado a superar momentos difíciles y no puedo expresar con palabras cuánto la amo”, afirma. “Ella significa el mundo para mí y se merece todo el amor después de pasar cosas tan difíciles antes de legar a mí”.

A continuación, ve algunas fotos adorables de Bean y síguela en Instagram para estar al día con sus aventuras.

Esta es Bean, una gatita rescatada que fue considerada “fea” y pasada por alto en el refugio hasta que finalmente fue adoptada.

Para su humana, Francisca Franken, fue amor a primera vista.

Este par ahora vive feliz, y Bean parece estar totalmente enamorada de su nueva vida.

Franken cree que su gatita es la “niña más perfecta”, y estamos de acuerdo.

¡Mira esa cara!

Bean: Instagram

h/t: [Love Meow]

Todas las imágenes vía Bean.

