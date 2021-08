Durante los confinamientos causados por la pandemia de COVID-19, familias y amigos tuvieron que ponerse creativos para poder abrazarse. En Japón—como en gran parte del mundo—juntarte con tus seres queridos sigue siendo riesgoso, especialmente para los ancianos y aquellos con sistemas inmunológicos débiles. Además, los viajes también están limitados. Por suerte, la tienda de arroz Kome no Zoto Yoshimiya ha creado una tierna solución para acercar a las familias (sin importar cuán lejos estén) en uno de los grandes momentos de la vida. Naruo Ono, propietaria de la tienda con sede en Kitakyushu, diseña bolsas de arroz decorativas con el peso exacto de los bebés recién nacidos para que sus familiares puedan tener la alegría de sostenerlos en sus brazos.

Ono hizo el primer bebé de arroz de la tienda hace muchos años. “Tuve esta idea hace unos 14 años cuando nació mi propio hijo y pensé en lo que podía hacer para los familiares que vivían lejos y no podían venir a verlo. Así que decidimos hacer bolsas de arroz que fueran del mismo peso y forma que el bebé, para que los familiares pudieran sostenerlos y sentir la ternura”, Ono le dijo a The Guardian. Esta idea revivió durante la pandemia, cuando la distancia no fue lo único que puso pausa a los abrazos.

Los “bebés de arroz” son llenados con el peso exacto de un bebé al nacer. Un bebé de arroz que pese unos 3 kilos y medio cuesta ¥3,500 (aproximadamente 32 dólares). Estos paquetitos de alegría vienen envueltos en un diseño sencillo, pero hermoso. También hay opciones más ornamentadas que parecen pequeños bebés envueltos en cobijas. Las familias pueden optar por poner una foto de su pequeño en la bolsa para que los abuelos y parientes lejanos puedan cargar y mirar al nuevo miembro de la familia.

La tienda Yoshimiya también ofrece estos bebés de arroz como regalos de boda. Comprados por los novios en su peso al nacer, se pueden obsequiar a los padres como un tributo a las personas que dieron vida a la feliz pareja. Los bebés de arroz (conocidos como Dakigokochi) se han vuelto muy populares en Japón para nacimientos y bodas. La tienda Yoshimiya se enorgullece de sus bolsas de arroz de forma realista que brindan el abrazo perfecto. De hecho, son tan realistas que la gente parece tener problemas para dejar de cargarlos para cocinar el contenido. “La gente dice que les cuesta abrirlos y comerse el arroz”, dice Ono. ¡Tal vez solo quieren comérselos a besos!

Las familias separadas durante la pandemia en Japón han encontrado formas ingeniosas de mantenerse unidas. Muchos envían bolsas de arroz en forma de recién nacido para que sus familias los puedan cargar.

