Beyoncé y Jay-Z posan frente a una pintura poco vista de Basquiat para un nuevo anuncio de Tiffany

La cantante Beyoncé y su marido, el rapero Jay-Z, están acostumbrados a causar furor en internet. Por ello, no es ninguna sorpresa que su nueva campaña publicitaria con Tiffany & Co. haya llegado a los titulares (y hecho historia al mismo tiempo). En una de las imágenes de la campaña ABOUT LOVE que se acaba de publicar, ambos posan delante de un cuadro de Basquiat poco visto, titulado Equals Pi (1982). El color dominante es el turquesa y recuerda el tono característico de la empresa de joyería.

El cuadro de Basquiat es inmediatamente reconocible como suyo. Presenta motivos recurrentes como calaveras, textos garabateados y, por supuesto, coronas, un elemento clave del lenguaje visual del difunto artista. Esta obra en particular estuvo en manos de un coleccionista privado antes de ser vendida a Tiffany.

Aunque no hay nada que indique que Basquiat creó el cuadro pensando en Tiffany, la empresa ve algunos indicios de que podría haberlo hecho. “Sabemos que le encantaba Nueva York, el lujo y las joyas”, dijo el vicepresidente de Tiffany, Alexandre Arnault. “Mi opinión es que el [cuadro azul] no es una casualidad. El color es tan específico que tiene que ser algún tipo de homenaje”.

La idea de incorporar Equals Pi a la sesión con Beyoncé y Jay-Z también es acertada; los Carter son fans de la obra de Basquiat desde hace mucho tiempo. En 2013, Jay-Z compró su obra titulada Mecca (1982) por 4.2 millones de dólares en una subasta de Sotheby's.

Por supuesto, la obra de Basquiat no es el único elemento destacable de ABOUT LOVE. En el anuncio, Beyoncé lleva un conjunto inspirado en el vestido de Audrey Hepburn en la película de 1961 Diamantes para el desayuno. También lleva un gran collar de diamantes—incluyendo el icónico diamante Tiffany amarillo de 128 quilates—que la empresa adquirió en 1878 y que rara vez se exhibe. Beyoncé es la cuarta mujer, y la primera mujer negra, que porta este diamante en más de 100 años.

Además de los medios impresos, también se produjo un cortometraje para la campaña publicitaria. Beyoncé y Jay-Z trabajaron con Emmanuel Adjei, un director que participó en su álbum visual de 2020, Black Is King. Incluirá una interpretación de “Moon River” que ha sido “reimaginada con la voz de Beyoncé”.

La campaña ha llamado la atención de muchos por sus referencias no tan sutiles a Basquiat y a Diamantes para el desayuno, que se celebran; pero también ha causado un poco de controversia. Algunos espectadores en línea han criticado el uso de un cuadro de Basquiat en esta campaña publicitaria, dada la postura anticapitalista del difunto gran artista. Sea cual sea tu opinión sobre las imágenes publicadas, una cosa está clara: la campaña ha provocado una reacción subjetiva y ha suscitado un debate sobre el arte, la publicidad y el entretenimiento.

La campaña impresa de ABOUT LOVE se lanzará el 2 de septiembre y la película se estrenará el 15 de septiembre de 2021.

Beyoncé y su marido Jay-Z son los protagonistas de la última campaña de Tiffany & Co., ABOUT LOVE. Estas son algunas de las primeras fotos de la campaña:

