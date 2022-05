El espectacular vestido de Blake Lively para la Met Gala estaba inspirado en la Estatua de la Libertad

Cada año, la Met Galareta a las celebridades a llevar sus mejores atuendos a la alfombra roja. El tema de 2022 fue la “época dorada” estadounidense, un momento de mucha riqueza y lujo que ocurrió a finales del siglo XIX. Aunque aparecieron varios looks icónicos durante la velada, una invitada lució dos outfits espectaculares en una sola noche.

La actriz estadounidense Blake Lively llegó a la Met Gala con su marido, Ryan Reynolds. Ambos fueron coanfitriones del evento del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Lively llevaba puesto un brillante vestido de oro rosa con un voluminoso lazo color salmón en la cadera, con guantes hasta los hombros y una tiara a juego, todo ello en perfecta consonancia con el tema. Reynolds fue el acompañante perfecto con un traje de época con chaleco blanco y cadena dorada.

Y aunque el vestido de llegada de Lively ya se había robado todas las miradas, la estrella de Gossip Girl tenía más sorpresas preparadas. Cuando llegó a la cima de la escalinata, sus asistentes le ayudaron a deshacer el lazo fijado a su cintura, dejando al descubierto una brillante falda turquesa, y le quitaron los guantes para revelar otro par de guantes azules debajo. Con solo unos cuantos cambios, el conjunto adquirió una apariencia completamente diferente.

“En lugar de inspirarme en la moda para el vestido, me fijé en la arquitectura de Nueva York y en los edificios clásicos”, explica Lively en un video. Señala la cola de la falda turquesa del segundo look y añade: “Esta es la constelación de la Grand Central Station”, y luego señala el vestido metálico ajustado que lleva debajo: “Este es el Empire State Building, [y] el drapeado es la Estatua de la Libertad”.

Lively comparte aún más información sobre los detalles y su inspiración: “La corona tiene siete picos, igual que la Estatua de la Libertad tiene siete rayos, que representan los rayos del Sol, y también los siete mares y continentes, que también representan la acogida, la inclusión, la libertad… Y solo tiene 25 ventanas, así que Lorraine [Schwartz] puso 25 piedras en la parte inferior [de la corona]”. Aunque los vestidos de Lively fueron uno de los aspectos más destacados de la noche, la reacción de Ryan Reynold ante el gran momento de su esposa sin duda alegró aún más el evento.

Ryan Reynolds looks on as wife Blake Lively unveils her second outfit at the #MetGala. https://t.co/2kVWwJSmYw pic.twitter.com/mEEn1rD3sa

— Variety (@Variety) May 2, 2022