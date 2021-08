Científicos encuentran a un Bob Esponja y Patricio de verdad en las profundidades del océano Atlántico

Las profundidades del océano son un lugar fascinante, propicio para la exploración y nuevos descubrimientos. Recientemente, una expedición que hizo un recorrido a más de 320 kilómetros de la costa atlántica de Estados Unidos se encontró con algo que nunca imaginaron. Una cámara conectada a un sumergible transmitía imágenes en vivo de su entorno a los científicos que se encontraban en un barco de investigación en la superficie. Mientras recorría el fondo del océano, la cámara se encontró con una esponja y una estrella de mar posadas juntas, con un parecido sorprendente a otro dúo acuático. Si eres fan de Bob Esponja, sabes exactamente de quienes hablamos: el propio Bob y su mejor amigo, Patricio.

Christopher Mah fue uno de los científicos que estaba viendo la transmisión y de inmediato notó el sorprendente parecido con este dúo animado. Más tarde publicó una foto de los animales marinos que vio en Twitter, junto con el mensaje: “WOW. ¡Bob Esponja y Patricio de la VIDA REAL!”. Su publicación después recibió miles de likes, retuits y respuestas de fans intrigados; incluso llamaron la atención de la cuenta oficial de Bob Esponja. Un usuario de Twitter se tomó la libertad de añadirle los rostros de los personajes a la fotografía, confirmando su sorprendente parecido.

Mah, experto en estrellas de mar y otros invertebrados marinos, es investigador asociado en el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos. A menudo colabora con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la organización que llevó a cabo esta expedición a bordo de su barco, el Okeanos Explorer. Aunque esa esponja y esa estrella de mar parezcan una versión real de Bob Esponja y Patricio, la historia no termina ahí, y podría parecerte un tanto escalofriante.

En realidad, a las estrellas de mar les gusta comer esponjas. “Con toda probabilidad, la razón por la que la estrella de mar está justo al lado de esa esponja es porque esa esponja está a punto de ser devorada, al menos en parte”, Mah revela. “La realidad es un poco más cruel de lo que tal vez sugeriría la caricatura.”

Sin embargo, a pesar de ese dato preocupante, la mayoría de los fans no dudaron en que habían visto a una versión real de Bob Esponja y Patricio. Aunque si pensamos un poco en la geografía, están muy lejos de Fondo de Bikini.

Científicos se encontraron con una versión real de Bob Esponja y Patricio en una expedición a 320 kilómetros de la costa de Estados Unidos.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos monte submarino Retreiver 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

*Risa* Normalmente evito estas referencias… pero WOW. Bob Esponja y Patricio de la VIDA REAL!

Un usuario de Twitter incluso se tomó la libertad de ponerle la cara de los personajes.

El tuit original recibió miles de likes y respuestas por parte de los fans, e incluso llamó la atención de la cuenta oficial de Bob Esponja.

best friends SpongeBob & Patrick spotted IRL in the ocean! 📷: courtesy of Christopher Mah/NOAA pic.twitter.com/f5mfmAlRQR — SpongeBob (@SpongeBob) July 29, 2021

Los mejores amigos Bob Esponja y Patricio, ¡vistos en la vida real en el océano!

Bob esponja y Patricio estrella sí existen.⭐️🟨🌊

El biólogo marino Christopher Mah, integrante de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), descubrió una esponja amarilla real y una estrella de mar rosa en las profundidades del Atlántico. pic.twitter.com/3C4XJ9DwTs — PUMAGUA (@PUMAGUA) July 31, 2021

I'm 100% convinced he did this from beyond, lol — Wayward Jamie (@jamezverusaum) July 29, 2021

Estoy 100% convencido de que él hizo esto desde el más allá.

Greatest pic EVER! No more pics on internet. We are officially done. — mark papesh (@mjpapesh) July 31, 2021

¡La mejor foto DE LA HISTORIA! No más fotos en el internet. Terminamos aquí.

Aquí puedes ver un video del curioso descubrimiento:

NOAA Ocean Exploration: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter

SpongeBob SquarePants: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter

h/t: [NPR]

Artículos relacionados:

Artista imagina cómo lucirían los personajes de la cultura pop si fueran “fósiles de caricatura”

Este artista transforma pinturas de tiendas de segunda mano en escenas de la cultura pop

Estos ingeniosos tatuajes de la cultura pop combinan ‘fandoms’ con arte

Un artista transforma personajes de la cultura pop en ruinas decadentes de un futuro distópico