Mira a una cacatúa jugar a las escondidas con un nido de pajaritos

Las cacatúas son conocidas por ser muy inteligentes. Tienen muy buena memoria, les puedes enseñar trucos e incluso pueden aprender a hablar. Además de todo eso, a algunas cacatúas les encanta jugar. Un ave en particular de Bursa, Turquía, es tan inteligente que incluso encontró una forma peculiar de entretenerse a sí mismo y a sus hermanos pajaritos: ¡le gusta jugar a las escondidas!

En un tierno video compartido por el dueño del pájaro, conocido simplemente como Neşeli Kanatlar (que en turco significa “alas felices”), la dulce cacatúa aparece diciendo la frase “peekaboo” (algo como la versión en inglés de “¿on ta bebé?”) antes de agacharse para que los bebés en el cuenco de cerámica no puedan verlo. Los pajaritos parecen entretenidos, aunque algo confundidos por su hermano mayor. Resulta que la cacatúa no solo juega para entretenerlos. “El hermano mayor cacatúa hace que sus hermanos jueguen para que no se asusten”, explica Kanatlar. ¡Qué ternura!

Ve el divertido video a continuación y sigue a Kanatlar en Instagram para no perderte las aventuras de estas aves. Este amante de los animales vive con toda una bandada de coloridas cacatúas, periquitos y loros.

Mira a esta divertida cacatúa entretener a tres pajaritos jugando a las escondidas.

