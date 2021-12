Artista recrea la belleza fugaz de las puestas de sol con tarros de arena de colores

Algunas puestas de sol son tan espectaculares que uno tiene el incontenible deseo de poder guardarlas para siempre. En cierto modo, la artista Carly Glovinski ha hecho justo eso. En su serie Canning the Sunset (“Enlatando el atardecer”), Glovinski recrea hermosas puestas de sol con arena que colorea ella misma y las guarda en tarros. Con los delicados tonos y remolinos perfectamente encapsulados, cada recipiente nos transporta al momento en que Glovinski presenció estas impresionantes escenas.

Canning the Sunset comenzó durante la pandemia. “Hay un lugar estupendo para ver las puestas de sol en una granja de camino a mi estudio”, cuenta Glovinski a My Modern Met, “y se convirtió en un ritual porque no podíamos hacer nada durante la pandemia. Así que la puesta de sol se convirtió en un evento al que acudir y una forma de marcar el tiempo”.

Los atardeceres tienen una dualidad. Por un lado, son una constante en nuestras vidas; el sol se hunde en el horizonte todos los días, y a menudo pasa desapercibido. Pero, por otro lado, cuando se ve brillante y hermoso, el acontecimiento se siente muy efímero, como si nunca fuera a verse así de vibrante. “La puesta de sol marca el cielo con color en un momento fugaz todos los días, ocultándose tras el horizonte como granos de arena en un reloj”, dice Glovinski. “Intentar capturarlo, contenerlo o poseerlo es un gesto inútil e imposible”.

Para la artista, los tarros y su contenido son símbolos de patrones más amplios de la existencia humana. “Pensando en los souvenirs como objetos que intentan preservar la memoria de un lugar y tiempo, esta obra invita a reflexionar sobre el tiempo que avanza en perpetuo movimiento y nuestra rendición ante el ciclo perpetuo del día a la noche”, explica. “Pensando en los souvenirs como objetos que intentan preservar la memoria de un lugar y tiempo, busco recrear imágenes de la puesta de sol con arena de colores. Este acto de ‘preservarlas' en tarros de vidrio reciclados también tiene una conexión con las conservas, y con ‘guardar' raciones para momentos de escasez”.

La artista Carly Glovinski encapsula la belleza efímera de las puestas de sol en tarros rellenos de arena de colores.

Cada “atardecer enlatado” es una pequeña cápsula del tiempo, preservando la memoria de un cielo hermoso.

