Pareja construye una casa de muñecas ‘mid-century modern’ inspirada en sus hogares de la infancia

Desde hornear hasta dibujar, muchos de nosotros hemos tenido más tiempo para nuestros pasatiempos durante el confinamiento. Sin embargo, la pareja conformada porAnnie Kampfe y Cliff Donnelly de Leewood, Kansas, Estados Unidos, se ha dedicado a una misión especial. Este par ha estado construyendo su Mini Modern House, una casa de muñecas de varios pisos inspirada en las residencias mid-century modern en las que pasaron su infancia.

La pareja tiene experiencia en diseño de interiores y trabajos de remodelación, pero nunca habían hecho nada a esta escala. “Me inspiré en una pequeña alfombra de bordado”, le dice Kampfe a My Modern Met. “Pensé que podría usarla como cojín para alfileres, pero me dijeron que en realidad era una alfombra de casa de muñecas. Eso despertó mi creatividad de inmediato y, como ex diseñadora de interiores, me encantó la idea de crear una casa de muñecas de lujo”. En 2017, Kampfe y Donnelly se embarcaron en la creación de la increíble Mini Modern House y ahora, dos años y medio después, finalmente pudieron terminarla.

Con 10 habitaciones bellamente decoradas y cableado eléctrico en todas partes, esta épica casa de muñecas nos hace desear ser tan pequeños como para poder vivir ahí. “La idea de poder construir algo que se pareciera al estilo de la casa de mi infancia me intrigó”, dice Kampfe. “Pasé mucho tiempo buscando las piezas adecuadas para la casa”.

Desde las paredes y los pisos hasta los pequeños muebles y obras de arte, cada habitación está llena de detalles personales y el encanto del estilo mid-century modern. El dormitorio principal cuenta con una chimenea vintage, papel tapiz estampado y una manta a rayas de la Hudson's Bay Company; el salón tiene un sillón Charles Eames en miniatura, un pequeño mueble para bebidas y un tapiz de macramé; e incluso hay una habitación para niños con una jirafa de peluche y una pecera con un pez dorado falso en el interior. Además, Kampfe y Donnelly incluyeron una sala de lavandería en el sótano, con una pequeña lavadora, secadora e incluso una máquina de coser.

Ve más imágenes de la Mini Modern House a continuación y explora más en el Instagram de AEK Miniatures.

Annie Kampfe y Cliff Donnelly pasaron dos años y medio completando esta increíble Mini Modern House.

View this post on Instagram A post shared by AEK Miniatures (@minimodernhouse)

La increíble casa de muñecas está llena de detalles personales y el encanto del estilo mid-century modern.

AEK Miniatures: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Fallon Hogerty de @MiniModernHouse/Instagram para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Estos pequeños cojines de casa de muñeca tienen hermosos detalles bordados

Esta casa de jengibre ‘mid-century modern’ te inspirará a construir tu propia casita de galleta

Diseñadora hace a mano una casa de cartón estilo ‘mid-century modern’ para sus dos gatos