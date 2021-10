70 Artistas celebran la belleza de los gatos con la exposición ’Cat Art Show’ en Los Ángeles

Por varios siglos, los gatos domésticos han sido compañeros y musas de artistas de muchas generaciones. La cuarta edición de Cat Art Show, una exposición de arte dedicada a los gatos, se llevará a cabo en el centro de Los Ángeles. Este encuentro rinde tributo a los mininos con una exposición colectiva en la que habrá más de 80 obras de arte inspiradas en estas criaturas.

Este evento de 10 días incluye esculturas, pinturas, collages, grabados y otras piezas eclécticas basadas en gatos y la relación entre humanos y gatos. La ex periodista de arte Susan Michals concibió esta exhibición hace algunos años como una forma de combinar sus muchas pasiones. “El Cat Art Show me ha brindado la oportunidad de presentar a la gente el arte en sus muchas formas a través de una forma en particular, la felina”, Susan Michals, creadora y curadora de Cat Art Show, le dice a My Modern Met. “Cat Art Show atrae a artistas de todo el mundo y muchos de ellos ni siquiera tienen gatos, pero pueden apreciar la belleza de este animal y convertirlo en algo mágico que, con suerte, tocará los corazones y las mentes de quienes pasen por nuestra exposición”.

Cerca de 70 artistas de distintas latitudes participarán en la exposición con su trabajo. Todas estas piezas ofrecen miradas únicas sobre los gatos, explorando su personalidad, acciones y silueta. “Con los gatos, nunca se sabe qué esperar, física o emocionalmente”, continúa Michals. “En cuanto a su personalidad, pueden ser enigmáticos, esquivos, cariñosos, traviesos, todo en el transcurso de un lapso de tiempo de dos minutos. Estas criaturas ofrecen alegría, comodidad y un control de la realidad frente al estrés y las pequeñas preocupaciones de nuestra vida cotidiana”. Todo el arte en exhibición estará a la venta, y el 10% de todas las ventas se destinarán a organizaciones dedicadas a los gatos, como Kitt Crusaders, Faces of Castelar, and Milo's Sanctuary.

Cat Art Show: New Beginnings estará abierta del 14 al 24 de octubre en Golden Pagoda (antes Hop Louie) en el centro de Los Ángeles. Se requiere comprobante de vacunación o prueba COVID negativa dentro de las 48 horas para ingresar. Puedes reservar entradas gratuitas aquí.

Una nueva exhibición titulada Cat Art Show: New Beginnings consta de más de 80 obras de arte inspiradas en los gatos.

La exposición estará abierta del 14 al 24 de octubre en Golden Pagoda (antes Hop Louie) en el centro de Los Ángeles.

Cat Art Show: Sitio web | Facebook | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Cat Art Show para reproducir estas imágenes.

