Conoce más sobre la certificación LEED y otros sistemas hacen posible la arquitectura sustentable

En casi todos los proyectos de construcción a gran escala se utilizan términos de moda como arquitectura sustentable o arquitectura ecológica. Si bien la adopción generalizada de prácticas ambientales es una excelente noticia, puede ser difícil estar al día y comprender qué hace que un buen edificio sea sustentable.

La rendición de cuentas es importante cuando se habla de arquitectura ecológica. A veces, los arquitectos, como todos los demás profesionales, pueden ser culpables de greenwashing, es decir, tergiversar la imagen de un proyecto o artículo para hacerlo parecer menos dañino para el medio ambiente de lo que realmente es. En ocasiones, a pesar de que el equipo tenga buenas intenciones, las métricas planificadas para los edificios ecológicos no siempre funcionan. Tanto por estas razones como por muchas más, necesitamos una herramienta para dar seguimiento a nuestros edificios y así planificar un futuro mejor y más ecológico. Pero ¿cómo hacer eso? Una herramienta que ha ganado fama en las últimas décadas es un sistema de certificación por parte de terceros.

Certificar edificios como sustentables implica muchas cosas. Sigue leyendo para saber cómo se logra y los diferentes estándares que existen en la actualidad.

¿Qué es un sistema de certificación por parte de terceros?

Es un nombre largo, ¿no lo crees? Simplemente es un sistema de calificación administrado por un tercero con perspectiva objetiva. En arquitectura, LEED es el sistema de certificación de terceros más conocido. Los beneficios de los sistemas de certificación de terceros como LEED o el Living Building Challenge incluyen una línea de base para edificios sustentables o “verdes”. También es un punto de venta que motiva a los clientes a adoptar nuevas prácticas sostenibles que dan como resultado un proyecto más respetuoso con el medio ambiente.

Sistemas de certificación populares

LEED

Si has oído hablar de algún estándar de construcción ecológica, seguro el primero que viene a tu mente es LEED. En inglés, sus siglas significan “Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental” y es el sistema de clasificación más conocido y utilizado. LEED es operado por una organización sin fines de lucro llamada USGBC, o Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos, por sus siglas en inglés. En algunos lugares, los nuevos edificios públicos tienen la obligación de lograr un cierto nivel de certificación LEED. Este sistema representa muchos tipos de proyectos de construcción, incluyendo nuevos edificios y construcciones, diseño de interiores, operación, vecindarios y ciudades.

Hay cuatro niveles de certificación. Cada uno se define por la cantidad de “puntos” que pudo alcanzar un proyecto. Los diseñadores y propietarios pueden planificar los punto que crean que pueden cumplir para obtener cierto nivel de certificación. Los créditos se obtienen en las categorías de ubicación y transporte, materiales y recursos, eficiencia del agua, energía y atmósfera, sitios sostenibles y calidad ambiental interior. Se pueden ganar más puntos por la innovación en el diseño y la prioridad regional. Aparte de los créditos, los edificios también deben cumplir con algunos requisitos previos que no van hacia la cantidad de puntos enumerados por nivel de certificación.

Certificado: 40-49 Puntos

Plata: 50-59 Puntos

Oro: 60-79 Puntos

Platino: 80+ Puntos

A algunos críticos les preocupa que LEED no vaya lo suficientemente lejos como para garantizar que todos los edificios sean realmente respetuosos con el medio ambiente. Esto se debe a que se pueden ganar puntos por elementos de diseño menos críticos, como la instalación de portabicicletas, mientras que algunas categorías que afectan el uso de energía o la huella de carbono general no son tomadas en cuenta. Otras críticas provienen del hecho de que algunos proyectos en realidad no cumplen con los estándares de desempeño esperados cuando se otorgó la certificación.

Un ejemplo popular de un edificio cuestionablemente sustentable es el Bank of America Tower en la ciudad de Nueva York, que a pesar de tener la certificación LEED Platinum y lograr un amplio reconocimiento por sus prácticas sostenibles, en realidad es menos eficiente que otros edificios de menor calificación. Es cierto que las duras críticas al edificio pueden ser una simplificación excesiva del complicado proceso de medir el uso de energía para un edificio que requiere tanta energía para funcionar. El diseño, después de todo, es ciertamente más sustentable que el de un edificio de oficinas de diseño tradicional de este tipo.

Living Building Challenge

El Living Building Challenge es organizado por ILFI, el International Living Future Institute. Es notablemente más difícil de conseguir que muchos otros sistemas de certificación populares, ya que muchos edificios intentan superar la regla de minimizar el impacto ambiental negativo y, en cambio, pretenden tener un impacto ambiental positivo. Aunque la certificación de edificios “vivos” es algo difícil de lograr, los edificios, las ciudades y otros proyectos pueden lograr una certificación parcial al lograr ciertos requisitos de sustentabilidad o “pétalos”.

Las categorías de desempeño, o pétalos de la flor LBC, incluyen lugar, agua, energía, salud y felicidad, materiales, equidad y belleza. Existen veinte elementos imperativos en estas siete categorías y alientan a los diseñadores y constructores a ampliar los límites del diseño sostenible. A veces incluso se deben hacer adaptaciones para ciertos imperativos porque el código o la ley local aún no permiten ciertas prácticas necesarias para la certificación LBC, como las limitaciones del código de salud para el uso de agua de lluvia. En algunos casos, una certificación LBC puede ayudar a establecer nuevas reglas que beneficiarán posteriormente a otros edificios sustentables en su área.

El Bullitt Center de Miller Hull en Seattle es un ejemplo de un edificio con certificación LBC.

Aunque definitivamente es más difícil de cumplir que otros sistemas de certificación en esta lista, Living Building Challenge ha ayudado a establecer una línea de base radical para los edificios sustentables. Se resume mejor en la pregunta que utilizan para presentar la última versión del desafío: “¿Qué pasaría si cada acto de diseño y construcción hiciera del mundo un lugar mejor?”.

WELL Building Standard

La investigación de la Agencia de Protección Ambiental nos dice que los estadounidenses pasan en promedio el 87% de sus vidas dentro de edificios. Esos ambientes interiores tienen un grave impacto en nuestra salud y en nuestra vida diaria. Este sistema de certificación de terceros tiene en cuenta cómo los edificios afectan la salud humana.

El WELL Building Standard analiza a sustentabilidad de un edificio en función de cómo afecta a los habitantes humanos. Está administrado por el International Well Building Institute, o IWBI, que busca “mejorar la salud y el bienestar humanos a través del medio ambiente”.

El Parque Empresarial Río 55 de L35 Architects en Madrid es un ejemplo de construcción con certificación WELL.

El estándar se basa en siete conceptos básicos: aire, agua, nutrición, luz, fitness, comodidad y mente. Estas categorías se basan en la investigación médica sobre la relación entre los ambientes interiores y su impacto en la salud de sus ocupantes.

Passive House

Passive House, o Passivhaus, es un sistema de certificación enfocado únicamente en la eficiencia energética de un edificio. Aunque el uso de energía es una parte importante de muchos otros sistemas de certificación, los proyectos de Passive House a menudo definen esta métrica al principio del proyecto y permiten que esta necesidad impulse el diseño.

La sede de Métropole Rouen Normandiede Jacques Ferrier Architecture en Ruan, Francia, es un ejemplo de un edificio Passive House.

Los edificios Passive House están diseñados para cumplir con cinco principios respaldados por la ciencia para un entorno interior bien administrado:

Utiliza aislamiento continuo y envolvente sin puentes térmicos (transferencia de calor a través de un material)

Utiliza una cubierta hermética sin pérdida de aire interior ni penetración de aire exterior

Utiliza ventanas y puertas de alto rendimiento y gestiona la ganancia solar

Utiliza alguna forma de ventilación equilibrada de recuperación de calor y humedad

Utiliza un sistema de acondicionamiento de espacio mínimo

Green Globes

Green Globes se define a sí misma como “una alternativa asequible y favorable a LEED para las empresas “. Green Globes también señala que, a diferencia de LEED, el sistema de certificación ha completado una Norma Nacional Estadounidense utilizando un proceso de consenso aprobado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Sus creadores afirman que trabajan más estrechamente con las empresas para lograr estos objetivos ecológicos sobre la base de que los proyectos ecológicos tienen un mayor potencial de alcanzar los objetivos de sustentabilidad cuando cuentan con el apoyo cercano de un equipo para ayudarlos a cumplir con esas métricas.

