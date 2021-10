Artista crea hermosos retratos de mosaico inspirados en la cultura africana

El diseñador visual griego Charis Tsevis es conocido por sus intrincados mosaicos digitales. Sus obras de arte en mosaico, normalmente en forma de retratos, abordan una amplia gama de temas que van desde personajes populares de la televisión y músicos hasta presidentes de Estados Unidos y atletas internacionales. Tsevis se inspira en todo tipo de elementos llamativos de una amplia gama de imágenes visuales y los combina para crear retratos temáticos. Una de sus últimas series, titulada African Bricks (“Ladrillos africanos”), se basa en sus visitas al continente africano y en el estudio de sus muchas culturas.

El artista acaba de presentar la segunda entrega de esta impresionante colección de obras de arte. Estas nuevas piezas llegan varios años después de los primeros mosaicos de African Bricks que creó en 2016. Siguen el concepto de un tipo de casa común en África, que a Tsevis le llamó la atención durante su estancia en varios ciudades del continente. Al igual que los ladrillos y los diversos materiales utilizados para construir las paredes de esas casas, él construye sus piezas utilizando diversos patrones, texturas, telas, papeles, bordados y cualquier otro material que pueda encontrar para “[reflejar] la pasión y la belleza de África”.

“Me enamoré de África a primera vista”, le dice Tsevis a My Modern Met. “He aprendido mucho sobre sus culturas, pero sobre todo he sentido que hay algo muy importante en esta tierra. Los espacios abiertos, la naturaleza, los animales, la gente, la historia, los dramas y las victorias… Y luego estaban las casas de los asentamientos informales de Soweto. La gente utilizaba ladrillos y cualquier tipo de material que pudiera encontrar para construir un hogar, un nido, un refugio. He visto tanto valor y tanta creatividad en todas estas casas. Para mí, son la celebración de la vida. Un rompecabezas increíble, un mosaico asombroso de símbolos, mensajes y sentimientos. Fue una obviedad utilizar esta idea para mi arte”.

Entre los retratos que aparecen en la última entrega de African Bricks de Tsevis se encuentran la galardonada escritora y poeta Amanda Gorman y el artista jamaicano de reggae Keznamdi. El retrato de Gorman se titula And still I rise (“Y todavía me levanto”), en honor a un famoso poema de Maya Angelou, y la poderosa pieza capta perfectamente su mirada cautivadora y su tranquila confianza. Dejando de lado a las estrellas, la serie en su totalidad es visualmente impresionante por su uso de colores vibrantes y su complejo mosaico de diseños. Cada componente individual se combina para formar un conjunto compuesto y unificado.

Sigue hacia abajo para ver las increíbles obras de la serie African Bricks de Tsevis. Si quieres ver más obras del artista, puedes visitar su sitio web y seguirlo en Instagram.

My Modern Met obtuvo permiso de Charis Tsevis para reproducir estas imágenes.