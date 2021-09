Empresa de biotecnología consigue 15 millones de dólares para revivir al mamut lanudo

El mamut lanudo se extinguió hace unos 10,000 años, pero pronto podría estar de vuelta de la mano de una empresa. Colossal, cofundada por el empresario tecnológico Ben Lamm y el profesor de genética de la Facultad de Medicina de Harvard George Church, acaban de recaudar 15 millones de dólares en privado para hacerlo realidad. Su intención es tener crías de mamut en unos seis años.

El proyecto es una extensión del trabajo del Dr. Church para resucitar al mamut lanudo, del que habló por primera vez públicamente en 2013. Conocido por su capacidad para leer y editar el ADN, cree que si modificara los genes del pariente vivo más cercano del mamut lanudo, podría revivir la especie. Ese pariente es el elefante asiático, aunque su vínculo es lejano. Su ancestro común más cercano vivió hace seis millones de años, pero el Dr. Church confía en poder modificar la genética del elefante para producir un híbrido de mamut lanudo.

Para ello, los investigadores fabricarán embriones de un híbrido de elefante y mamut tomando células de la piel del elefante asiático y reconfigurándolas para que lleven células madre de mamut. Como regularmente se hallan restos de mamut en el permafrost siberiano, sería relativamente fácil para los investigadores acceder a los genes que daban origen al pelo del mamut y otros detalles que ayudaban al animal a sobrevivir en el frío.

Estos embriones se transferirían a una madre subrogada o a un útero artificial. Aunque queda mucho trabajo por hacer, el equipo del Dr. Church cree que estas crías híbridas podrían nacer en unos seis años.

Aunque muchos en la comunidad científica han cuestionado las implicaciones éticas de crear un animal híbrido y liberarlo en la naturaleza, el Dr. Church enmarca su proyecto como una forma de ayudar al medio ambiente. El hábitat original del mamut lanudo—en Siberia y partes de Norteamérica—está liberando dióxido de carbono a gran velocidad. La tundra, que solía ser un pastizal, está ahora cubierta de musgo y hay quienes sostienen que los mamuts son la solución.

Esto se debe a que el mamut lanudo ayudaba a preservar el medio ambiente derribando árboles, descomponiendo el musgo con sus pisadas y fertilizando la tierra con sus excrementos. Aunque algunos ecologistas rusos han llevado bisontes y otras especies a la zona para que hagan ese mismo trabajo, el Dr. Church argumenta que los mamuts serían más eficaces.

No todo el mundo está de acuerdo. “Mi opinión personal es que las justificaciones dadas—la idea de que se podría hacer geoingeniería en el medio ambiente del Ártico utilizando una manada de mamuts—no son plausibles”, dijo la Dra. Victoria Herridge, bióloga evolutiva del Museo de Historia Natural de Londres.

Y Heather Browning, filósofa de la London School of Economics, señala los problemas éticos que plantea la resucitación de un animal que no tiene una familia que lo guíe. “No hay una madre en una especie que (si es como los elefantes) tiene unos lazos materno-infantiles extraordinariamente fuertes que duran mucho tiempo”, dijo. “Una vez que hay uno o dos pequeños mamuts liberados, ¿quién se encargará de cuidarlos?”.

Sin embargo, hay quienes sostienen que, sin importar su Colossal tiene éxito o no, el trabajo que se está realizando puede ser útil; un caso en particular sería el de las especies en peligro de extinción. La tecnología genética del proyecto podría utilizarse para modificar una especie en riesgo para que resista mejor el calor o para hacerla resistente a ciertas enfermedades. Para la Dra. Beth Shapiro, paleogenetista de la Universidad de California en Santa Cruz y autora de How to Clone a Mammoth (“Cómo clonar un mamut”), ésta es una de las ventajas del trabajo de Colossal.

“Me preocupa que para muchas especies actuales, el ritmo del cambio climático y el ritmo de la degradación de los hábitats es tal que la evolución no va a ser capaz de salvarlas”, dijo. “Tenemos que intervenir aún más”.

h/t: [The Guardian, The New York Times]

