Expresivas pinturas al óleo muestran la belleza rítmica de las pinceladas visibles

Algunos artistas buscan replicar la vida real con lujo de detalle en sus pinturas, y hay otros como Daniel Bilmes que construyen un mundo propio. Este artista, que reside en Los Ángeles, entreteje etéreas figuras femeninas en escenarios abstractos al pasar un pincel rastrillo sobre pintura casi seca. Como resultado, sus sujetos parecen flotar en un fascinante paisaje onírico.

La próxima exposición individual de Bilmes, Eternal Recurrence, se compone de una mezcla de retratos abstractos con motivos naturales, así como algunas pinturas figurativas de cuerpo entero. El hilo conductor de la serie es la textura distintiva de su obra, así como uso de una paleta de colores apagados de marrones, cremas, rosas y un azul ocasional. “Siempre me he interesado en el proceso de cómo se construye algo; por ejemplo, me pierdo en cómo se tejen una figura, una mano o una tela, el ritmo visual de las texturas me fascina”, Bilmes le dice a My Modern Met. “Me concentro tanto en cómo cobran vida mis pinturas, como en el producto terminado”.

La serie enfatiza el poder visual de la textura a través de las numerosas líneas “peinadas” a través de la pintura. “Intento infundir el comienzo de cada cuadro con tanto movimiento y energía como sea posible”, continúa. “Empiezo con las pinceladas más largas y voy bajando. Me gusta mover mucho la pintura cuando está húmeda y luego rasparla mientras se seca”. Este meticuloso proceso le da a sus piezas un toque aún más artesanal, como si estuvieran hechos con pastel, en lugar de pintura al óleo. Esta técnica también enfatiza las texturas de la piel, la ropa y el cabello.

La mayoría de las figuras de sus pinturas parecen ser una con el fondo. Esta apariencia ligeramente inacabada da la sensación de que la narrativa de la composición se está desarrollando frente a nuestros ojos. Además, la conexión entre las figuras y el pequeño mundo que ocupan crea una energía palpable en el lienzo. “Tejo mis figuras en entornos abstractos donde el tiempo y el destino las empujan y las arrastran”, dice Bilmes. “Gran parte de la historia está en las pinceladas y los ritmos visuales”.

Eternal Recurrence se exhibirá en Arcadia Contemporary en Nueva York del 18 de septiembre al 3 de octubre, 2021. También puedes comprar impresiones en la tienda en línea de Bilmes. Mantente al día con sus más recientes creaciones siguiendo al artista en Instagram.

El artista Daniel Bilmes, quien reside en Los Ángeles, crea exquisitas pinturas figurativas de mujeres con pinceladas expresivas.

Su exhibición individual, Eternal Recurrence, tendrá lugar del 18 de septiembre al 3 de octubre de 2021, en Arcadia Contemporary, en Nueva York.

My Modern Met obtuvo permiso de Daniel Blimes para reproducir estas imágenes.