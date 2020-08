Las enormes pinceladas en estas pinturas unen dos escenas diferentes en un mismo lienzo

El pintor David Ambarzumjan, quien reside en Múnich, sigue expandiendo su serie Brushstrokes in Time (“Brochazos en el tiempo”), en la que dos escenas completamente diferentes convergen en un mismo lienzo. Cada pintura presenta una sorprendente comparación de dos momentos distintos, donde uno está contenido dentro de una pincelada amplia y expresiva que recorre la composición.

Esta no es la primera vez que nos hemos maravillado con el proyecto de Ambarzumjan. “Las nuevas pinturas continúan yuxtaponiendo dos épocas distintas de un mismo lugar con contrastes de colores y composiciones surrealistas”, Ambarzumjan le dice a My Modern Met. “Comencé a trabajar en estas piezas justo cuando la pandemia comenzó, así que me sentí inclinado a ponernos a nosotros, el espectador, en un papel aparentemente pasivo y, en cambio, centrarme en el mundo animal que nos rodea, incluso si muchas de las obras siguen centradas en nuestra huella en este planeta. Me divertí mucho pintando todos estos animales diferentes en sus entornos naturales y, en algunos casos, no naturales”.

Las pinturas de Ambarzumjan son protagonizadas por distintos animales, como ciervos y zorros, así como peces de muchos tipos. Sharks in Montmartre (“Tiburones en Montmartre”), por ejemplo, ocurre en el famoso distrito artístico de Paris. Una pincelada azul encapsula a un grupo de tiburones blancos que nadan sobre una calle peatonal. “En el presente, un perro pequeño aparentemente es consciente de la ventana a ese futuro postapocalíptico y se enfrenta al gran tiburón blanco”, relata Ambarzumjan. “Por eso me encanta trabajar en la serie Brushstrokes in Time—porque me permite crear muchos encuentros divertidos y extraños”.

En otra pintura titulada Running Out of Time (“Quedándose sin tiempo”), unos pingüinos emperador se encuentran con el paisaje seco y quemado del periodo Cretácico de los dinosaurios. De forma similar, Watershed (“Cuenca” o “Punto de inflexión”) presenta a un zorro dormido que sueña con agua y peces. “Si bien muchas de las pinturas abordan lo imprevisible de la vida y nuestro impacto en el medio ambiente, mi objetivo principal es enfatizar la admiración que tengo por este planeta en el que vivimos”, dice Ambarzumjan, “y espero que mi irónico sentido del humor no pase desapercibido entre la gente que vea estas obras”.

A continuación, ve más de las pinturas de Ambarzumjan y visita su sitio web para conocer más sobre su serie Brushstrokes in Time.

El pintor David Ambarzumjan continúa expandiendo su serie Brushstrokes in Time.

El pintor presentó nuevas pinturas que yuxtaponen dos escenas en un mismo lienzo.

Algunas comparan el pasado con el presente, mientras que otras abordan un futuro postapocalíptico.

Ambarzumjan usa la pincelada para mostrar dos momentos contrastantes.

My Modern Met obtuvo permiso de David Ambarzumjan para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Estas esculturales pinturas con espátula capturan la belleza de las playas de California

Este artista captura los amaneceres desde su ventana en la primera plana del ‘The New York Times’

Este collage digital te permite explorar una colorida guía de mineralogía del siglo XIX