Estas hermosas fotos de la Vía Láctea hacen que Arizona parezca otro planeta

Las montañas de roca roja en el suroeste de Estados Unidos parecen ser de otro planeta, y esta fotografía es una gran prueba de esto. La impresionante imagen de Derek Culver de las formaciones rocosas de Vermillion Cliffs Wilderness en Arizona bien podría ser un paisaje marciano. Iluminada por la luz de la Vía Láctea, esta escena tiene un atractivo inquietante y, al mismo tiempo, te pide que explores su seductor terreno rocoso.

Culver eligió este lugar en particular, conocido como White Pocket, porque es un lugar perfecto para tomar fotografías del cielo nocturno. “White Pocket está a horas por caminos remotos de tierra y arena en un área extremadamente oscura, perfecta para la astrofotografía”, le dice a My Modern Met. Culver estaba más que preparado para la ocasión. “Usé una cámara Nikon modificada por Spencer's Camera & Photo que permite la entrada de longitudes de onda adicionales de luz, haciéndola más sensible a los colores nebulosos y rojos en el cielo nocturno que la mayoría de las cámaras normales no capturan”.

Esta hermosa foto es el resultado de muchas imágenes tomadas por Culver durante esa noche. “Capturé 48 exposiciones de cinco minutos de la misma parte del cielo”, explica, “y apilé todas esas imágenes en un software llamado Pixinsight, [que es] utilizado por la NASA y otras agencias espaciales para procesar imágenes tomadas a través de telescopios espaciales para extraer datos de imágenes utilizando promedios matemáticos y conceptos de fotometría. Luego tomé esta imagen apilada y la superpuse sobre el primer plano de las rocas que tomé al anochecer ese día”.

Culver comparte más de sus fotografías en su Instagram y su canal de YouTube, donde puedes ver su proceso para editar sus imágenes.

El fotógrafo Derek Culver captura impresionantes fotografías de paisajes nocturnos; muchas de ellas muestran los colores brillantes que se encuentran entre las estrellas.

Derek Culver: Instagram | YouTube

My Modern Met obtuvo permiso de Derek Culver para reproducir estas imágenes.

