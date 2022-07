Esta artista diseña aretes en forma de candelabros con iluminación propia

Hay muchas maneras de llamar la atención con tus accesorios pero, ¿alguna vez habías pensado en joyas con luces? ¡Sí, piezas que realmente se iluminan! La diseñadora Diana Caldarescu crea aretes en forma de candelabro con su propia fuente de luz. Con un paquete de baterías que permanece oculto detrás del lóbulo de la oreja, estos accesorios están hechos de latón, lámparas de casa de muñecas y cristales Swarovski. Cuelgan de las orejas–no del lóbulo, a diferencia de los aretes típicos– y se colocan como una especie de brazalete. Esto asegura que los minicandelabros sean cómodos de usar y nunca se sientan demasiado pesados.

El cine inspiró los diseños de Caldarescu. “Crecí en Los Ángeles y ahora tengo mi estudio cerca de Nueva York”, le dice a My Modern Met, “y lo que más me inspiró es la próspera y ecléctica escena cinematográfica de ambas ciudades. ¡Tantas salas independientes grandes y pequeñas se convierten en segundos hogares para la gente, y los clientes como yo a menudo se arreglan para ver películas antiguas como si fueran a una fiesta o gala de temática vintage! Como amante de la moda, eso me encantó, tanto por la gente que veía [las películas] como para ver todos estos momentos fabulosos en la historia de la moda en la gran pantalla en lugar de en la pantalla de un teléfono”.

La experiencia cambió con el inicio de la pandemia y amenazó el futuro de muchos de estos lugares especiales. También afectó a Caldarescu. “Eran lugares en los que podía pasar todo el fin de semana y terminar ese fin de semana con tanta energía e inspiración, y eran lugares en los que siempre podía expresarme y sentirme realmente como yo”.

Con las salas de cine cerradas, Caldarescu comenzó a hacer el tipo de joyería que le gustaría usar una vez que estuvieran abiertos nuevamente. “Algo que no solo estuviera inspirado en el estilo vintage”, explica, “sino que realmente se sintiera tan novedoso como hubiese sido entonces, ¡y te convirtiera en alguien de una de esas películas! Me encanta el glamour art déco de los años del cine mudo, y también me encantan las modas mod-meets-disco de La Fábrica de Andy Warhol, y esas son las dos épocas en las que más me inspiro cuando hago estas piezas luminosas”.

Para sentirte como Edie Sedgwick, compra estos aretes que seguro darán de qué hablar en la tienda en Etsy de Caldarescu.

La diseñadora Diana Caldarescu crea aretes en forma de candelabro con su propia fuente de luz.

Con un paquete de baterías que permanece oculto detrás de la oreja, las piezas están hechas con latón, lámparas para casas de muñecas y cristales Swarovski.

Cuelgan de las orejas –no del lóbulo, a diferencia de los aretes típicos– y se colocan como una especie de brazalete.

El cine inspiró los diseños de Caldarescu.

“¡Tantas salas independientes grandes y pequeñas se convierten en segundos hogares para la gente, y los clientes como yo a menudo se arreglan para ver películas antiguas como si fueran a una fiesta o gala de temática vintage!”.

Diana Caldarescu: Sitio web | Etsy | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Diana Caldarescu para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Diseñadora de joyería crea coloridos aretes de cuentas inspirados en pinturas famosas

Estos divertidos aretes desiguales te ayudarán a expresar tu creatividad

Expresa tu pasión artística con estos aretes de Frida Kahlo