Los increíbles ganadores de los Drone Photo Awards celebran el mundo desde las alturas

Producidos por los Siena Awards, los Drone Photo Awards 2021 reconocen lo mejor de la fotografía internacional con drones. Este año, una foto que muestra a miles de gansos viajando a sus sitios de cría en el círculo ártico fue seleccionada como la ganadora absoluta. El fotógrafo Terje Kolaas esperó pacientemente bajo a su trayectoria de vuelo y pudo captar esta increíble escena con su dron. Por sus esfuerzos, se llevará a casa 500,000 euros (aproximadamente 585,000 dólares) en equipo fotográfico, además de otros premios.

Este año, fotógrafos de 102 países enviaron decenas de miles de imágenes. Además del premio principal, también se anunciaron los ganadores de nueve categorías. Las categorías abarcan una amplia gama de temas, desde Deporte y Vida silvestre hasta Personas y Boda. El fotógrafo australiano Phil De Glanville ganó la categoría Deporte con su maravillosa imagen del surfista Ollie Henry. Mientras Henry domina una enorme ola, un arcoíris hace su aparición para hacer el momento aún más mágico.

El fotógrafo de bodas italiano Matteo Original también fue reconocido por su fotografía Verso l'Infinito Insieme a Te. El título, que significa “Hacia el infinito junto a ti”, hace referencia a las hermosas nubes que Original vio en el horizonte. Al colocar a la pareja en un largo muelle que parece extenderse hacia las nubes, creó una bella metáfora visual sobre su amor.

Todas las fotografías ganadoras formarán parte de la exposición Above Us Only Sky en Siena, Italia. La muestra estará abierta del 23 de octubre al 5 de diciembre 2021 como parte del Siena Awards Festival.

Aquí tienes más imágenes ganadoras de los Drone Photo Awards 2021.

Drone Photo Awards: Sitio web

My Modern Met obtuvo permiso de Drone Photo Awards para reproducir estas imágenes.

