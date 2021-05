Restauran las increíbles fotos tomadas por los astronautas de las misiones Apolo

La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a los amaneceres, sin embargo, pocas personas han tenido la oportunidad de ver salir la Tierra, en lugar del Sol. En la década de 1960, los astronautas que viajaron a la Luna podían ver su planeta hogar por la ventana. Bill Anders, de la misión Apolo 8, tomó las primeras imágenes de la “salida de la Tierra” vista desde la órbita lunar. “Vinimos hasta aquí para explorar la Luna, y lo más importante es que descubrimos la Tierra”, dijo después el astronauta. Ahora, una nueva generación puede redescubrir la Tierra a través de maravillosas fotografías tomadas por Anders y otros astronautas; Earth Restored es una serie de estas imágenes de la NASA restauradas digitalmente con lujo de detalle por el filósofo Toby Ord.

Ord encontró las imágenes tomadas de los viajes del Apolo de las décadas de 1960 y 1970 durante su búsqueda por una imagen real de la Tierra completa desde el espacio. Las cámaras de la Estación Espacial Internacional no pueden capturar toda la circunferencia de la Tierra, ya que están demasiado cerca. Otras naves espaciales que viajan lo suficientemente lejos generalmente no tienen cámaras equipadas para una toma tan cinematográfica (en lugar de científica). Al darse cuenta de esto, Ord recurrió a otro medio: las fotografías tomadas por los astronautas de las misiones Apolo, los únicos humanos que han ido más allá de la órbita terrestre baja.

Estas imágenes de la NASA están disponibles públicamente, pero los originales se almacenan en los archivos de la NASA. Afortunadamente, unos escaneos de alta resolución estaban a su alcance. Sin embargo, como ocurre con muchos escaneos, los archivos mostraban defectos de exposición y matices de color que opacaban la belleza de los originales. Las fotos originales fueron tomadas con una Hasselblad 500EL especialmente diseñada con lentes Zeiss Sonnar y Planar. Las cámaras utilizaban película Kodak: Ektachrome para color y Panatomic-X para blanco y negro. Ord se puso a trabajar, ajustando los balances de blancos, los puntos negros y limpiando el polvo y los arañazos, todo mientras se mantenía fiel a la Tierra.

Los resultados de Restored Earth son tan hermosos e inspiradores como las fotografías originales que entusiasmaron a las masas hace más de 50 años. Ord, investigador de la Universidad de Oxford, inmortaliza el impacto que tuvieron las imágenes de Apolo. El filósofo destaca la importancia de las tomas del Apolo tanto como registro histórico y geográfico como arte. “No creo que la foto original en sí sea la obra de arte”, admite Ord en My Modern Met, “pero es un registro (algo) objetivo a partir del cual se crea una obra de arte. Al revelar el negativo y hacer una impresión, uno enfrenta muchas opciones de interpretación adicionales, como la exposición, el contraste y el balance de blancos. Si ya hubiera excelentes reproducciones canónicas, me habría centrado en reproducir aquellas con un poco más de resolución y rango dinámico. Pero a menudo no las había, por lo que me enfrenté a tomar algunas de estas decisiones por mi cuenta”.

Desde el espacio, la Tierra parecía hermosa, frágil y digna de ser protegida. “Decidí que mi papel no era crear nuevas y sorprendentes interpretaciones de las imágenes, dejar mi propia huella, sino ser relativamente conservador y mantenerme lo más fiel posible a cómo se vería la escena y cómo sería el fotógrafo estaba tratando de capturar. Por ejemplo, todavía tienen el aspecto de una fotografía análoga, no la suavidad o la alta saturación que podemos obtener con las imágenes digitales. Por lo tanto, veo que estas conservan la identidad de las fotografías: como restauraciones, no como reinterpretaciones”, explica Ord.

En su labor como filósofo, Ord se enfoca en conceptos de riesgo y altruismo efectivo. También es el fundador de Giving What We Can, una organización dedicada a promover la caridad eficiente.

El filósofo Toby Ord decidió restaurar las imágenes de la Tierra tomadas por astronautas en las misiones Apolo en las décadas de 1960 y 1970.

Earth Restored es una serie de estas hermosas imágenes, restauradas en todo su esplendor.

Cuando se tomaron, estas imágenes mostraron al mundo la belleza y la fragilidad de nuestro planeta en comparación con la inmensidad del espacio.

Estas imágenes son suficientes para recordarle a cualquiera la importancia de proteger nuestro planeta y su futuro.

My Modern Met obtuvo permiso de Toby Ord para reproducir estas imágenes.

