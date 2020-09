Diseñador revela qué fuentes se usaron para crear los logos más famosos del mundo

Si alguna vez has visto un logo y te has preguntado qué fuente usaron, no estás solo. El diseñador Emanuele Abrate se ha encargado de resolver esa pregunta a través de un fascinante proyecto llamado Logofonts. Como el nombre lo sugiere, Abrate revela qué fuentes fueron usadas en los logos de las marcas más grandes del mundo, desde Nike hasta Spotify y YouTube. El diseñador nos muestra cómo se usan colocando el nombre de la fuente exactamente donde aparecería en el logo de la compañía.

El objetivo de Logofonts es simple. “Es tratar de averiguar qué fuente se ha usado para el logo (o qué fuente se ha modificado o usado como base, ya que la mayoría de los logos famosos usan tipografía personalizada)”, dice Abrate a My Modern Met. Esto requiere investigación. “Consulto los diversos manuales de la marca, y luego comparo visualmente la fuente original con el logo. A menudo reconozco la fuente a primera vista, pero también me ayudo con herramientas como WhatTheFont, o consulto diferentes foros”.

Al explorar el popular Instagram de Logofonts, verás cuántas compañías usan alguna variación de Helvética en su marca. Pero esto no debería ser una sorpresa—la cantidad de tipografías que ofrece, junto con su limpia estética, hace que esta fuente sea una gran elección para una variedad de marcas (incluso hay un excelente documental sobre el legado de Helvética).

Abrate habla sobre esta tendencia mientras reflexiona sobre el proyecto hasta ahora. “Para mí, la fuente de cada logo es un descubrimiento sorprendente”, explica. “Lo más interesante es observar cómo la misma fuente puede asumir una cara diferente dependiendo del logo donde se usa y dependiendo del peso. Omega, Supreme, Gillette, PayPal, RedBull usan Futura, pero tienen un impacto, enfoque y estado de ánimo completamente diferente”.

Sigue hacia abajo para ver cuáles son las fuentes que usan las grandes compañías. Si quieres ver más, no olvides seguir el Instagram de Logofonts.

En su proyecto Logofonts, el diseñador Emanuele Abrate revela cuáles fuentes fueron usadas en los logos de algunas de las compañías más grandes del mundo.

