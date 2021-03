Volcán islandés entra en erupción después de estar inactivo por 6,000 años

View this post on Instagram A post shared by Icelandair (@icelandair)

Islandia le hace honor a su apodo de “la tierra del hielo y el fuego” con su primera erupción volcánica en seis años. El territorio islandés está formado por suelos volcánicos y glaciares, por lo que no es ajeno a los eventos geológicos. Sin embargo, esta erupción es particularmente especial, ya que el volcán involucrado estuvo inactivo durante 6,000 años.

Tras un enjambre sísmico, el monte Fagradalsfjall, a unos 30 kilómetros al suroeste de Reykjavik, entró en erupción el 19 de marzo de 2021 a las 8:45 p.m. De acuerdo con la Oficina Meteorológica de Islandia, la erupción es considerada pequeña. La fisura eruptiva midió alrededor de 500 metros de largo y arrojó más de 300,000 metros cúbicos de lava. En los días posteriores, la actividad volcánica en curso ha disminuido y el volcán ahora no representa un peligro inmediato para los pueblos circundantes.

A pesar de que es relativamente pequeña, la erupción volcánica ofrece a la gente de Islandia una oportunidad única para ver este fenómeno natural con sus propios ojos. El evento podría durar días o incluso meses, por lo que muchas personas están aprovechando para tomar fotos y videos de la lava que fluye desde una distancia segura. La erupción también ha dado paso a hermosos cielos rojos y anaranjados que se pueden admirar a varios kilómetros del sitio.

Islandia experimentó más de 18,000 terremotos solo en la última semana. Este dramático aumento en la actividad sísmica es raro y ha dado pie una investigación científica. “Es muy probable que tengamos una intrusión de magma en la corteza [terrestre] ahí. Definitivamente se ha acercado a la superficie, pero estamos tratando de averiguar si se está acercando aún más a ella”, dice Thorvaldur Thórdarson, profesor de vulcanología en la Universidad de Islandia.

Islandia está ubicada a lo largo de una serie de placas tectónicas llamadas Dorsal Mesoatlántica, lo que la hace particularmente propensa a la actividad sísmica. “El país se extiende a ambos lados de dos placas tectónicas, que a su vez están divididas por una cadena montañosa submarina que exuda roca caliente fundida o magma. Los terremotos ocurren cuando el magma atraviesa las placas”, explica Elian Peltier del The New York Times.

La erupción está siendo monitoreada de cerca, pero hasta ahora, no es motivo de alarma. Por ahora, el mundo entero celebra su belleza. Incluso Björk, estrella de la música islandesa, compartió su emoción Instagram, “¡¡SÍ!!, ¡erupción! ¡nosotros en Islandia estamos muy emocionados!!! ¡todavía lo tenemos !!! ¡[esa] sensación de alivio cuando la naturaleza se expresa!!! disfrute, calidez”.

Echa un vistazo a las fotos y videos de la fascinante erupción volcánica a continuación.

Un volcán islandés inactivo desde hace 6,000 años entró en erupción recientemente cerca del monte Fagradalsfjall, a unos 30 kilómetros al suroeste de Reykjavik.

Es la primera erupción volcánica de Islandia en seis años.

Según la Oficina Meteorológica de Islandia, la erupción se considera pequeña y no representa un peligro inmediato para las ciudades circundantes.

Un nuevo video de la erupción en el valle de Geldingardalur en la península de Reykjanes. Tomado del helicóptero de la Guardia Costera.

La erupción es pequeña y la actividad volcánica ha disminuido un poco desde ayer por la noche. La fisura eruptiva es de aprox. 500 – 700 m de largo. El área de lava tiene menos de 1 km2. Las fuentes de lava son pequeñas y los flujos de lava son actualmente un peligro muy concentrado.

Ha comenzado una erupción volcánica en Fagradalsfjall en la península de Reykjanes. Estamos monitoreando la situación de cerca y por ahora no se considera una amenaza para las ciudades circundantes. Pedimos a las personas que se mantengan alejadas del área inmediata y se mantengan a salvo.

Este es Fagradalsfjall. Está a unas 15 millas al sur de Reykjavik y acaba de entrar en erupción. Puedes empezar a practicar tu pronunciación:

Foie-gras-thals-fiat-ill

Diviértanse.

La pequeña erupción no representa un peligro inmediato y podría durar un día o un mes, según el profesor Magnús Tumi Guðmundsson.

