Escultura surrealista de dos mascarillas besándose explora la idea de intimidad en la pandemia

El artista Johnson Tsang, quien reside en Hong Kong, es conocido por su extraordinaria habilidad para crear esculturas de porcelana. Inspirándose en el mundo que lo rodea, Tsang ha explorado las consecuencias del coronavirus en su más reciente pieza, titulada Still in One Piece III. En esta delicada escultura, dos rostros—cubiertos por mascarillas—se besan.

Al enfocarse en los detalles de los rostros humanos que cubren las mascarillas, Tsang nos invita a reflexionar sobre cómo han cambiado las interacciones humanas durante la pandemia. Ver a dos figuras besarse con mascarilla puede ser desconcertante, ya que esta situación nos ha obligado a aprender a mantener una distancia segura. Al mismo tiempo, se trata de un gesto tierno. La escultura nos recuerda que, a pesar de la necesidad de estar separados, aún podemos tener momentos de cercanía con otros.

El impacto emocional de esta pieza no es extraño si consideramos el trabajo de Tsang. Esta escultura en particular, hecha de una capa delgada de porcelana, despierta muchos sentimientos diferentes. Delicada y dinámica a la vez, la pieza envía un poderoso mensaje sobre el mundo en el que vivimos hoy.

“A principios de mayo, esta idea llegó a mi mente de la nada mientras meditaba. Las ideas me llegan así a menudo. Muchas de mis piezas fueron creadas con ideas que surgieron durante una meditación”, dice Tsang a My Modern Met. “Tengo el presentimiento de que estas ideas creativas no se originaron en mí. Pero creo que debe haber una buena razón por las que hayan llegado a mí. Tal vez porque yo tengo la habilidad de hacer realidad estas grandiosas ideas y de mostrárselas a las personas indicadas. Por esta razón, no quiero interpretarla yo mismo. Creo que todo el que vea mi trabajo debe interpretarlo a su manera, según sus propios sentimientos”.

Mira de cerca la increíblemente conmovedora—y oportuna—escultura de porcelana de Johnson Tsang.

Johnson Tsang: Sitio web | Facebook | Instagram | Behance

My Modern Met obtuvo permiso de Johnson Tsang para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Esculturas surrealistas de rostros contorsionados reinterpretan la realidad

Estas armas de “porcelana” confrontan los estereotipos de género con la fuerza femenina

Artista crea increíbles esculturas con texturas que imitan la vida marina

Escultura monocromática retrata el mundo onírico de nuestra infancia