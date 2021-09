Artistas negros revitalizan las calles de Detroit con un colorido festival de murales

El barrio de North End en la ciudad estadounidense de Detroit es ahora mucho más colorido. Y todo gracias a BLKOUT Walls—un festival de murales dirigido por artistas negros—que realizó su evento inaugural en julio. Durante una semana, el festival reunió a un grupo diverso de artistas locales y visitantes para que hicieran su magia en las calles de Detroit. Ahora que ya terminó, más de 20 nuevos murales adornan las paredes de la zona del North End, embelleciendo espacios infrautilizados en todo el barrio. Estas obras de arte traen consigo la esperanza de que revitalicen el distrito y “sean la semilla de un desarrollo económico basado en el arte, o de una economía creativa” dentro de la comunidad.

El festival de murales BLKOUT Walls fue cofundado por Sydney G. James, un talentoso artista nativo de Detroit; Thomas “Detour” Evans, artista y creativo afincado en Denver; y Max Sansing, prolífico muralista del South Side de Chicago. Los tres participaron en la edición inaugural del festival. La idea de esta nueva empresa surgió como respuesta directa a sus propias experiencias compartidas al participar en festivales de murales en todo el país, donde a menudo hay muy poca diversidad racial entre los artistas representados y ninguna remuneración para los que participan. En cambio, querían crear un espacio en el que los artistas de color estuvieran adecuadamente representados, en el que las voces y las historias de las personas negras y de color se amplificaran y en el que los artistas también pudieran recibir apoyo económico.

Haciendo honor a esos ideales inspiradores, el festival con jurado invitó a muralistas multiculturales de todo Estados Unidos a presentar solicitudes. Una vez seleccionados, BLKOUT Walls pagó el alojamiento, las comidas y el transporte de cada artista participante, además de una cuota por su obra. Y según su informe, más del 75% de los productores y muralistas que participaron en el evento inaugural eran negros o personas de color, reflejando la demografía de la ciudad de Detroit “y creando así una cohorte de artistas que representan la equidad y la inclusión”.

Atrayendo a miles de visitantes a lo largo de su semana de duración, BLKOUT Walls fue un éxito en más de un sentido. Y en cuanto al impacto que ha tenido y tendrá, no solo en Detroit sino también en otras ciudades del país cuando se expanda, el cielo es el límite. Al reflexionar sobre todas las esperanzas, los sueños y el duro trabajo realizado, sus fundadores no pueden sino estar orgullosos de su trabajo y entusiasmados por el futuro.

“El festival ha tenido un gran impacto a varios niveles”, explica el cofundador Sydney James a My Modern Met. “En primer lugar, ha cambiado el aspecto del North End de Detroit y ha proporcionado nuevas e interesantes obras a la comunidad. También fue impactante para nuestro equipo, ya que no imaginamos cuántos artistas harían el viaje a Detroit solo para experimentarlo. Nos sentimos muy agradecidos y asombrados de que artistas que no estaban en la lista hicieran la peregrinación desde Virginia, California, Pensilvania, Massachusetts y Colorado”.

“Estamos verdaderamente agradecidos con los artistas, con la comunidad por recibir abiertamente nuestra idea, con nuestros socios que creyeron en nuestra idea, y con todos y cada uno de los que la compartieron a través de las redes sociales o del boca a boca”, añade otro miembro del equipo. “Esperamos ampliarla y hacerla aún mejor el año que viene. Estamos orgullosos de nuestro equipo. En cuanto al futuro, esperamos convertir el evento en algo anual, con un festival bianual en Detroit, como una reunión familiar, y eventos en todo el mundo en los años intermedios. Nos ha llegado gente de todo Estados Unidos, como Chicago, Oakland, Memphis, Boston, Atlanta y Charleston”.

Para estar al tanto de BLKOUT Walls y de sus próximos pasos, síguelos en Instagram. Para obtener más información sobre el evento inaugural y los artistas participantes, visita su sitio web. Si estás en Detroit, puedes ver los increíbles murales por ti mismo con la ayuda de su mapa ilustrado. Mientras tanto, sigue hacia abajo para ver imágenes de algunas de las impresionantes obras de arte.

