Artista transforma plantas en cestas en miniatura tejidas a mano

La cestería es una antigua forma de arte con raíces en diferentes culturas de todo el mundo. La artista Suzie Grieve, mejor conocida como Foraged Fibres y que reside en el Reino Unido, es una tejedora autodidacta que transforma diferentes tipos de plantas en canastas en miniatura tejidas a mano. Sus complejas piezas, disponibles en muchas formas, funciones y tamaños, ilustran las infinitas posibilidades creativas de los materiales naturales.

“Es un placer convertir plantas que la gente a menudo ve como malas hierbas en pequeñas cestas tejidas y joyas”, Grieve le dice a My Modern Met. “Tejo en una escala más pequeña, en parte porque no tengo el espacio para cultivar o almacenar grandes cantidades de materiales, pero sobre todo por mi amor por las miniaturas, especialmente las artesanías en miniatura”. Desde cestas que caben en la yema de tu dedo hasta cuencos y platos del tamaño de tu mano, sus piezas de cestería toman varias formas. No obstante, cada una muestra la cuidadosa atención de la artista a los detalles, especialmente en los patrones de tejido.

“El diente de león, la zarzamora y la hiedra son tres de mis seres frondosos favoritos para trabajar, pero siempre estoy experimentando con diferentes fibras”, continúa. La mayoría de los materiales que Grieve utiliza en sus piezas son cultivados en su casa o se pueden encontrar en los alrededores.

Puedes adquirir las cestas de Grieve en su sitio web, y no te pierdas ninguna de sus creaciones siguiendo a la artista en Instagram.

La artista Suzie Grieve (mejor conocida como Foraged Fibres) crea increíbles cestas tejidas con materiales naturales.

También hace cuerdas con diferentes tipos de plantas.

