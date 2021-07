Fotógrafo toma una gran imagen de una ballena acercándose a unos observadores desprevenidos

El fotógrafo Eric J. Smith tiene el don de estar en el lugar correcto en el momento indicado. Siempre acompañado por su cámara, este fotógrafo hace lo posible para no perderse ningún momento digno de una foto. Por ello, estuvo preparado cuando se le presentó una oportunidad durante un viaje para observar ballenas en la laguna San Ignacio en Baja California Sur, México, en marzo de 2020. Ahora, su foto de una ballena madre asomándose a la superficie, mientras los observadores no se dan cuenta de lo que se están perdiendo, se ha vuelto viral.

Tuvimos la oportunidad de charlar con Smith sobre la fotografía y cómo se siente que su trabajo circule por Internet. Esta resulta ser la segunda fotografía viral de Smith, y en la otra también hay una ballena. En 2015, su imagen de un hombre mirando su celular mientras una enorme ballena sale del agua fue su primera experiencia con este tipo de éxito. La fotografía de 2020 ha tenido una reacción similar y Smith compartió con nosotros un poco más sobre el día que tomó esta imagen.

“En marzo de 2020, la semana antes de que el mundo entrara en confinamiento, regresé a la laguna San Ignacio de Baja [California] para fotografiar las ballenas grises. Ya había estado ahí en 2017 y me cambió la vida. El poder tener un contacto tan cercano con esas criaturas increíblemente inteligentes y amigables no se parece a nada que haya experimentado. Cada mañana, pequeños grupos de visitantes abordan pequeñas lanchas a motor conocidas como pangas para ver las ballenas”, le cuenta Smith a My Modern Met. “En esta fotografía, una madre y su ballenato se acercaron a una panga con gente de mi expedición. La cría hizo una aparición cerca de la proa del bote haciendo que todos miraran hacia adelante. Un segundo después, la madre emergió un pie (30 cm) detrás de la popa en un comportamiento llamado salto espía. Lenta y silenciosamente, la ballena asomó la cabeza por encima del agua para mirar a su alrededor”.

Smith, en otro bote a unos metros de distancia, pudo tomar la foto antes de que todos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Y tuvo suerte de actuar rápido, ya que justo cuando todos se dieron la vuelta, la ballena se sumergió de nuevo. Smith supo de inmediato que tenía algo especial en sus manos.

“Los accidentes felices son inusuales, pero trato de ponerme en escenarios donde es mucho más probable que ocurran”, comparte. “También me aseguro de tener una buena cámara conmigo en todo momento, porque nunca se sabe cuándo verás algo asombroso. Siempre veo el mundo en encuadres únicos y realmente no puedo apagarlo. Prefiero estar listo para tomar una imagen de un gran momento a que desaparezca de mi memoria”.

Ahora que la imagen le ha dado la vuelta al mundo, a Smith le da gusto saber que ha hecho feliz a la gente en un momento en el que todos lo necesitamos, aunque todavía está buscando respuestas sobre por qué estas dos fotos le llegaron a la gente. “Esta es mi segunda imagen viral en cinco años y ambas involucran a humanos y ballenas. He estado tratando de averiguar qué significa esto, pero de los cientos de fotos que hago y publico cada año, estas son las dos que realmente han despegado. Sé que cuando estoy en el agua en presencia de ballenas, me siento como en casa”.

Esta fotografía de una expedición de observación de ballenas fue tomada en el momento perfecto.

Es la segunda imagen viral de Eric J. Smith, un fotógrafo experimentado con 25 años en el campo.

My Modern Met obtuvo permiso de Eric Smith para reproducir estas imágenes.

