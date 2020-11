Refugio viste a perros mayores como ancianos para una graciosa sesión de fotos

Cuando se trata de adoptar un perro de un refugio, los perros mayores a menudo son pasados por alto en favor de los cachorros. Y mientras que los animales más pequeños son innegablemente lindos, las mascotas mayores también tienen un gran encanto—¡y todavía tienen mucho amor para dar! En un intento de ayudar a sus residentes mayores a recibir la atención que se merecen, la Sociedad Humanitaria Flagler, con sede en Florida, tuvo una idea ingeniosa. El personal vistió a sus perros mayores como si fueran ancianos para una adorable sesión de fotos.

La sesión de fotos se realizó como parte del mes de “Vaciar los refugios” en agosto de 2020. La Sociedad Humanitaria Flagler apareció en CBS News, cuando Robbie Gay, un estudiante de tercer grado, fue entrevistado sobre su amor por los perros mayores. Robbie fue víctima de abuso de niño, y entró en el sistema de acogimiento familiar antes de ser finalmente adoptado. Ahora, está en una misión para salvar a los cachorros de los refugios que no reciben tanto amor. “Ahora que tiene una nueva familia cariñosa, dice que puede identificarse con los animales que no son amados”, Amy Carotenuto de la Sociedad Humanitaria Flagler le dice a My Modern Met, “así que quiere ayudar a los animales (particularmente a los perros mayores) a ser adoptados”.

El personal de la Sociedad Humanitaria Flagler comenzó a pensar en cómo ayudar a adoptar a los perros mayores. “Una de nuestras gerentes, Kyndra Mott, tuvo la idea de disfrazar a los perros mayores de adultos mayores”, revela Carotenuto. “Nuestra especialista en adopción, Magdalena Grzona, es fotógrafa, así que las dos trabajaron juntos y crearon una gran campaña de adopción”.

Estas divertidas fotos muestran a los tiernos residentes vestidos con sombreros, pelucas y gafas. Una perra, llamado Bambi, lleva una peluca, una bufanda floral y un bolso. “Estaba tan asustada cuando llegó con nosotros por primera vez. No le llevó mucho tiempo encariñarse con el personal, y nos encantaría llevarla a un hogar cariñoso lo antes posible”, dice la Sociedad Humanitaria Flagler. “No dejes que su edad te engañe. Bambi está lista para pasear, jugar, acurrucarse y rodar por la hierba cuando tú lo estés”. También está Kale, que lleva un sombrero fedora, gafas y un suéter azul. “Este dulce niño mayor está buscando una segunda oportunidad en la vida que se merece”, dice el refugio. “Aunque su visión es algo limitada, ¡eso no le impide estar al lado de su gente y pedir todo el amor y el afecto que pueda conseguir!”

¡En definitiva, la sesión de fotos fue un éxito! Todos los perros mayores, excepto tres, fueron adoptados. Si estos viejos se han ganado tu corazón, contacta a la Sociedad Humanitaria Flagler para más información sobre los perros restantes.

Sigue hacia abajo para ver la divertidísima sesión de fotos de “abuelos y abuelas”.

En un intento de ayudar a que sus perros mayores tengan la atención que merecen, la Sociedad Humanitaria Flagler los vistió como ancianos para una adorable sesión de fotos.

¿Quién no se enamoraría de esa carita?

¡Todos los perros, excepto tres, fueron adoptados!

Parece que el equipo se divirtió mucho detrás de cámaras.

My Modern Met obtuvo permiso de la Sociedad Humanitaria Flagler para reproducir estas imágenes.

