Aficionados salvan a un gato de una caída de 15 metros en un estadio de futbol americano

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

Dicen que los gatos tienen nueve vidas, y puede que un felino particularmente intrépido en Florida haya usado una de las suyas. El sábado por la noche, un gato blanquinegro entró en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Florida), donde consiguió subir a las gradas superiores durante el primer cuarto de un partido de futbol americano. Accidentalmente, el gato curioso se cayó por la barandilla; logró agarrarse a una lona con sus garras, pero quedó colgado a 15 metros del suelo.

Al ver cómo el gato colgaba por encima de ellos mientras se aferraba a la vida, el público empezó a entrar en pánico. El partido enfrentaba a los Hurricanes de la Universidad de Miami contra los Mountaineers de Appalachian State, pero los aficionados de ambos equipos dejaron de lado su rivalidad y se unieron para salvar al gato. Sabiendo que el asustado felino no podría aguantar mucho tiempo, un grupo de aficionados colocó una bandera estadounidense debajo de donde colgaba el gato a modo de red de seguridad improvisada. El tenso momento fue filmado por varios miembros del público, a quienes se puede oír gritar horrorizados cuando el gato empieza a perder su agarre. En cuestión de segundos, el gato se dejó caer entre la multitud, pero milagrosamente cayó en la bandera, ileso. Los aficionados que estaban cerca levantaron al pequeño minino, y la multitud estalló en una gigantesca ovación.

Craig Cromer, titular de un abono de temporada y encargado de las instalaciones de la Universidad de Miami, fue uno de los héroes de la noche. Él y su mujer llevan una bandera estadounidense a todos los partidos, y decidieron utilizar la suya para atrapar al gato. “[La gente] intentaba tomarlo desde arriba y no podían alcanzarlo, pero lo asustaban hacia abajo”, recuerda Cromer. “Estuvo colgado un rato con sus dos patas delanteras, luego con una sola, y entonces pensé: ‘Dios mío, ya va a caer'”.

Para alivio de todos los presentes en el estadio (y de millones de amantes de los animales preocupados en internet), ¡el gato vive! Los trabajadores de seguridad del estadio pusieron al gatito a salvo, y el estadio anunció más tarde en Twitter que había hecho una donación a la Humane Society of Greater Miami en honor al minino.

No está claro dónde está el gato ahora, pero seguramente está feliz de no estar más en ese balcón.

🚨 | NEW: The terrifying moment a cat survives a fall at the Hard Rock Stadium pic.twitter.com/aNaLfse9N8

The stadium later tweeted to confirm the cat was safe… 😅🏟 pic.twitter.com/IjTWEILa2i

A cat survived a dramatic fall Saturday inside a packed American football stadium, after fans created a makeshift net with an American Flag to safely catch the feline. 😱

We are happy that due to the heads up nature of fans in sections 107, 110 & 208 the cat landed safely after a harrowing fall. We wish the cat the best in his remaining eight lives.

We have made a donation to @humanemiami and encourage fans to do so. https://t.co/NAVvDYiO41

— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) September 12, 2021