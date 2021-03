Hermosas esculturas pixeladas de madera visualizan la calma de una mente meditativa

Quienes practican la meditación saben que puede ser muy buena para la salud mental, ya que logra evocar una sensación de calma interior. El artista Gil Bruvel, nacido en Australia y criado en Francia, explora estos sentimientos de serenidad con su creciente colección de esculturas de madera. Cada pieza monumental representa un rostro con los ojos cerrados, aparentemente sumido en sus pensamientos. Las obras más recientes de Bruvel son “un recordatorio de cómo se ve estar centrado y en paz”.

Desde la última vez que compartimos el trabajo de Bruvel en 2019, el prolífico artista ha estado trabajando en nuevas series. En particular, The Mask Series explora la experiencia de 40 años del artista practicando la meditación vipassanā. Cada escultura representa un estado emocional diferente y da una “expresión no verbal a través del uso de la forma, los patrones y el color”.

Compuestas por innumerables palos de madera pintados, cada una de las esculturas de Bruvel parece la imagen pixelada en 3D de un rostro. De cerca, los cuadrados y las formas rectangulares lucen como un revoltijo de madera. Sin embargo, una vez que el espectador se aleja, puede apreciar las suaves formas faciales y los sutiles degradados de color de la escultura. El reverso de cada pieza también es una parte importante del mensaje del artista. Con un aspecto aún más pixelado y desordenado, los reversos de las esculturas representan el “funcionamiento abstracto de la mente”.

A través de su obra, Bruvel invita a los espectadores a contemplar su interior. “El conjunto de palos que parecen pixeles transmite el reino oculto de la emoción, la sensación y el pensamiento, nuestro universo interno”, explica Bruvel. “Los gradientes de color representan los flujos de sentimiento y conciencia que pasan por nuestra mente como las ondas de un lago, dejando el lago inalterado”.

Echa un vistazo a algunos de las últimas piezas de Bruvel a continuación, y encuentra más de su portafolio en su sitio web.

El artista Gil Bruvel explora sentimientos de calma y serenidad a través de sus esculturas pixeladas de madera.

En The Mask Series, rostros meditativos emergen de palos de madera como “un recordatorio de cómo se ve estar centrado y en paz”.

