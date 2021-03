Estos adorables banderitas adhesivas con artistas famosos te ayudarán a organizarte con estilo

Si en tu día a día tienes que revisar varios libros–o solo te gusta marcar tus frases favoritas en tus novelas favoritas–sabes que usar marcatextos o resaltador es una opción práctica, pero una mala idea a largo plazo. En lugar de eso, ¿por qué no pruebas con banderitas adhesivas? También conocidas como señaladores, estos pequeños marcadores de página son la herramienta ideal. En My Modern Met Store encontrarás una selección única de banderitas adhesivas diseñadas por Girl of All Work que seguro te inspirarán cada que las veas.

Esta compañía creativa fue fundada en 2007 para “crear accesorios innovadores de oficina/estilo de vida que aporten alegría y encanto a las tareas diarias”. Las adorables banderitas adhesivas de Girl of All Work tienen a diferentes íconos de la literatura, la historia y la historia del arte, por lo que son un detalle perfecto para alguien que ame la papelería. El set Mujeres pioneras, por ejemplo, tiene versiones estilizadas de cuatro grandes mujeres de la historia: Juana de Arco, Harriet Tubman, Frida Kahlo y Ruth Bader Ginsburg.

Por otro lado, los amantes del arte pueden decorar sus libros con sus artistas favoritos con la Colección museo de Girl of All Work. El set impresionista es protagonizada por cuatro célebres pintores del siglo XIX: Monet, Degas, Cassatt y Renoir. Estos señaladores ilustrados imaginan a los artistas sosteniendo su obra más famosa, como Degas y sus piezas de bailarinas. ¿Tienes mucho trabajo? Cada personaje incluye 60 banderitas adhesivas para ayudarte a hacer más amenos tus pendientes.

¡Mantén todo en orden con estas tiernas banderitas adhesivas!

Set de banderitas adhesivas Personajes clásicos: Mujeres pioneras

Set de banderitas adhesivas Grandes escritores: Los clásicos

Set de banderitas adhesivas Colección museo: Grandes maestros

Set de banderitas adhesivas Colección museo: Impresionistas

