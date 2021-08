Este hombre llevó mensajes inspiradores a la villa olímpica de Tokio durante todos los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron una experiencia única, tanto para los atletas como para los fans que siguieron las competencias desde casa. Por primera vez, no hubo público apoyando a los deportistas en las gradas. También por primera vez, muchos atletas tuvieron el valor de dar prioridad a su salud mental. Con la presión de competir frente a todo el mundo, no es de extrañar que muchos hayan estado a punto de quebrarse. Sin mencionar que incluso después de años de arduo trabajo y preparación, muy pocos atletas olímpicos pueden llevarse a casa una medalla.

Un hombre quería recordarle a esos atletas que incluso si no obtuvieron una medalla, seguían siendo dignos de admiración. El porrista anónimo se paraba afuera de la villa olímpica cada mañana, y la mayoría de los días llegaba antes de las 7:15 a.m. para saludar a los atletas olímpicos cuando pasaban sus autobuses. Aunque al principio llevaba carteles de bienvenida previo a la ceremonia de inauguración, después lo cambió por un cartel con un mensaje alentador. “¡Buenos días, atletas! Incluso si no ganan una medalla, ¡aún son los mejores! ¡Así que crean en ustedes mismos!”.

El hombre se sintió inspirado a cambiar su cartel cuando notó la obsesión de la gente con el número de medallas, por lo que quiso reconocer que, incluso sin una medalla, todavía era una gran hazaña llegar hasta ahí. Tras estar parado afuera cada mañana por dos horas todos los días del 22 de julio al 8 de agosto, sus palabras dejaron huella en los atletas. Así, el hombre se volvió viral en las redes sociales gracias a los agradecidos deportistas que publicaron su foto y sus reacciones a su mensaje diario. Y no fueron los únicos que se sintieron conmovidos por su buena acción.

Muchas personas opinan que él fue el jugador más valioso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que un usuario de Twitter incluso escribió: “El mundo necesita más de esto. Este tipo de mensaje, este tipo de apoyo, este tipo de dedicación, este tipo de bondad genuina, este tipo de humano”.

Este hombre se paró fuera de la Villa Olímpica de Tokio todos los días de los Juegos Olímpicos para sostener un cartel con palabras de aliento para los atletas.

Is this man the real winner of the Tokyo Olympics? — Time Out London (@TimeOutLondon) August 6, 2021

¿Es este hombre el verdadero ganador de los Juegos Olímpicos?

La gente notó rápidamente de sus palabras de motivación y se volvió viral en las redes sociales.

Is there a nation that takes hosting an event more seriously? As in, individuals taking it upon themselves to ensure guests feel welcome and supported. I doubt it 🥺 Man, I love Japan! 🙏🏼🇯🇵 ありがとうございました Image via @mcnuts_ pic.twitter.com/3RYEtay4Ah — Elma Smit (@Elmakapelma) July 28, 2021

¿Hay alguna nación que se tome la organización de un evento más en serio? Por ejemplo, las personas se aseguran de que los visitantes se sientan bienvenidos y apoyados. Lo dudo. ¡Amo Japón!

Omg this man is the cutest https://t.co/ipSaWP2aPh — emma coburn (@emmajcoburn) August 7, 2021

Oh, por dios, este hombre es el más adorable.

¡RESPETO!

The world needs more of this. This kind of message, this kind of support, this kind of dedication, this kind of genuine kindness, this kind of human. — SuiteJodiBlueEyes (@suitejodi) August 7, 2021

El mundo necesita más de esto. Este tipo de mensaje, este tipo de apoyo, este tipo de dedicación, este tipo de bondad genuina, este tipo de humano.

