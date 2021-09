Colocan 670,000 banderas en el National Mall en honor a las vidas perdidas por COVID-19 en E.U.A.

View this post on Instagram A post shared by Suzanne Brennan Firstenberg (@suzannefirstenberg)

Mientras el mundo sigue luchando contra el COVID-19, una artista ha decidido usar su creatividad para expresar su tristeza por todas las vidas que se han perdido. Suzanne Brennan Firstenberg es una artista afincada en Washington D.C. que a menudo produce obras que tocan temas sociales. Su última instalación es una de las más grandes que ha hecho hasta la fecha: más de 670,000 banderas blancas plantadas en el National Mall para simbolizar las vidas perdidas por el coronavirus en Estados Unidos.

Su viaje hacia la instalación en el National Mall comenzó en marzo de 2020, cuando el COVID-19 empezaba a afectar a Estados Unidos. En ese momento, el debate se centraba en si se debía mantener activa la economía o si se debían aplicar restricciones para frenar la propagación del virus. “Eso me perturbó mucho. Simplemente sentí que alguien tenía que hacer algo para declarar que con toda esta gente muriendo, teníamos que valorar también cada una de estas vidas”, dijo Firstenberg a NPR.

Esta idea dio vida a su instalación inicial el pasado otoño junto al RFK Stadium, donde ella y un equipo de voluntarios colocaron 267,080 banderas blancas. Lamentablemente, a medida que el número de muertes sigue creciendo, también lo hace la instalación. Titulada In America. How Could This Happen… (“En Estados Unidos. Cómo pudo pasar esto…”) las banderas pretenden hacer referencia las lápidas del Cementerio Nacional de Arlington.

En aquel momento, Firstenberg también pidió a quienes habían perdido a algún ser querido que vinieran a personalizar las banderas. Esto dio lugar a una sección aún más conmovedora de la instalación y algunas de esas banderas han sido adquiridas por el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian.

Con su invitación a llevar la instalación al National Mall, Firstenberg ha transformado su indignación por la gestión del coronavirus en un emotivo monumento. Una vez más, se ha invitado a la gente a personalizar las banderas y quienes no puedan hacerlo en persona pueden rellenar un formulario para que un voluntario escriba su mensaje en una bandera por ellos.

La magnitud de la instalación es difícil de captar en imágenes, y a medida que el número de muertes desgraciadamente siga aumentando, se plantarán más banderas. De hecho, Firstenberg tuvo que encargar más banderas después de darse cuenta de que las 630,000 iniciales que tenía a mano no serían suficientes. Para ella, el tiempo y la dedicación a la causa merecen la pena para reconocer a todos los que se han perdido y para recordarnos que estas víctimas son algo más que una estadística.

“Tantas de estas muertes se produjeron de forma aislada y sin reconocimiento”, dijo. “Cuando tuve la oportunidad de llevarlo al National Mall, aunque es un desafío inmensamente mayor, no dudé ni un segundo. Sabía que tenía que hacerlo”.

In America. How Could This Happen… estará en exhibición en el National Mall de Washington D.C. hasta el 3 de octubre de 2021.

This art installation on 20 acres of the National Mall includes 660,000+ white plastic flags, commemorating Americans who have died of COVID. pic.twitter.com/ixYrhPDp1g — Laurence Tribe (@tribelaw) September 19, 2021

Firstenberg quería asegurarse de que las personas que fallecieron en aislamiento no sean olvidadas.

“If we don’t manifest it physically, people will not understand.” – @sbfirstenberg

So honored to have met you today. On behalf of mine and 660K+ additional grieving families, thank you for @inamericaflags. pic.twitter.com/8kKjRa37hU — Bethany Young Hardy (@bethanyhardy) September 19, 2021

“‘Si no lo manifestamos físicamente, la gente no lo entenderá'. – @sbfirstenberg. Fue un honor conocerte hoy. De mi parte y de las 660 mil otras familias en duela, gracias por @inamericaflags”.

Suzanne Brennan Firstenberg: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter

In America: Sitio web | Instagram | Twitter

