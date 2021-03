Artista que pinta con los dedos recrea la belleza del desierto al caer la noche

A lo largo de su carrera, la artista Iris Scott ha demostrado que pintar con los dedos no es solo cosa de niños. Optando por usar sus dedos en lugar de un pincel, sus obras a gran escala ofrecen una mirada increíble e íntima sobre su forma de ver el mundo: una mirada llena de color, textura y energía. Esto se resume en su último cuadro, titulado Sage and Time (“La salvia y el tiempo”). El impresionante paisaje representa un cielo nocturno estrellado visto desde un desierto desolado y lleno de azules, rosas y amarillos eléctricos. Y todo es aún más mágico cuando recuerdas que Scott lo hizo sin la ayuda de un pincel.

Scott trabaja en el norte de Nuevo México, una tierra conocida por sus amplias escenas desérticas. “En verano, sacamos las bolsas de dormir al exterior y nos acurrucamos bajo las estrellas, sin tiendas de campaña… a esto se le llama acampada de vaqueros”, le cuenta a My Modern Met. “Aquellas primeras noches de verano sin nubes, me sorprendió descubrir que toda mi vida había estado equivocada sobre los colores de las estrellas: … Dios mío, las estrellas no son sólo blancas. Son una gama completa de rojos, púrpuras, azules, verdes, amarillos y naranjas que parpadean desde allá arriba. Los pinos y enebros son pequeños pero antiguos; el paisaje es a la vez duro y acogedor. El desierto es un lugar fascinante, y me encanta”.

La belleza arremolinada (y a menudo seductora) del cielo nocturno dio vida a Sage and Time. “Lo llamo Sage and Time porque me doy cuenta de que la luz de todas estas estrellas—algunas están a millones de años luz, otras a miles de millones o a cientos de miles—se concentran en un momento de observación aquí, por encima de las plantas de salvia (sabiduría)”, explica Scott.

Al igual que muchas de sus otras pinturas, el nuevo cuadro del desierto es de gran tamaño; mide la asombrosa cifra de 2.1 metros de ancho por 1.5 de alto. “Sabía que tenía que ser GRANDE, para captar esa sensación de amplitud que tanto gusta a los observadores de estrellas”, dice Scott. “Hice que Sage and Time existiera en el transcurso de una semana con óleos Holbein sobre un lienzo Fredrix. La salvia adquirió un aspecto casi de fuego azul, y los pinos locales replican el toque de nuestro querido Van Gogh. Me incliné por el concepto de rendir homenaje a La noche estrellada, pero elegí un enfoque menos estilizado y más realista. Las 3 de la mañana en el norte de Nuevo México ya son lo suficientemente surrealistas como para tratar de hacerlas aún más”.

El cuadro original de Sage and Time se vendió a las pocas horas de hacerse público. Pero si quieres tener una impresión en lienzo de esta obra, Scott la tiene a la venta en su sitio web.

La artista Iris Scott usó sus dedos para pintar su nueva pieza, Sage and Time, un hermoso homenaje al desierto y a La noche estrellada de Van Gogh.

Últimamente, Scott ha creado más pinturas que celebran al desierto y a las criaturas que viven en él.

