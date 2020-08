Una cámara trampa para animales silvestres toma una foto de un hombre misterioso posando con estilo

Nunca se sabe lo que ronda en la naturaleza cuando no hay nadie cerca; a menos, claro, que instales una cámara trampa para capturar la acción. Eso es exactamente lo que hizo el fotógrafo Jeff Wirth para ver a los animales cerca de su hogar en Washington, al noroeste de Estados Unidos. Sin embargo, cuando revisó las imágenes que había tomado la cámara, encontró algo bastante inusual: ¡un transeúnte descubrió la cámara y posó para ella! El hombre aparece en una posición que recuerda a una modelo pin up, acostado boca abajo con las piernas levantadas y cruzadas detrás de él, mientras apoya su cabeza en sus manos con mucho estilo.

La intención de Wirth al instalar esta cámara era fotografiar a las criaturas esquivas. “Hace un par de meses, estaba explorando un humedal creado por castores cerca de mi casa”, le cuenta a My Modern Met, “y noté un gran árbol caído con varios montones de excremento de lince”. El fotógrafo volvió al día siguiente con una trampa y una DSLR con la esperanza de poder ver a estos animales. “Volvía a la cámara una vez a la semana para revisar las imágenes y ponerle baterías nuevas”, explica. “Obtuve algunas imágenes de mapaches, comadrejas, algunas fotos de linces y varios pájaros, pero nada con lo que estuviera muy feliz, así que dejé la cámara ahí”.

Wirth regresó después a revisar el dispositivo, y fue entonces que vio la imagen de este misterioso hombre. “La primera secuencia de imágenes que vi fueron las de un visitante sorpresa que me hicieron sonreír de oreja a oreja y reírme solo en el bosque”, recuerda. “Nunca veo a humanos frente a la cámara, así que esto es muy interesante. Como podrán notar, no le tiene miedo a la cámara, por decir lo menos. Lo hizo bastante bien y me dejó una secuencia de imágenes con varias poses”.

El hombre no dejó ningún rastro ni información sobre él, por lo que Wirth no pudo ponerse en contacto con él para mostrarle las fotos. No obstante, gracias al internet, la identidad de este singular modelo salió a la luz al poco tiempo. “Publiqué las fotos internet, ¡y tomaron vida propia!”, cuenta Wirth. “El hombre misterioso vio la publicación en Twitter e Instagram y nos hemos escrito en esta última semana. Resulta que estaba arreglando algunas plantas invasivas en el arroyo donde instalé la cámara. ¡Es genial!”

Cuando el fotógrafo Jeff Wirth instaló una cámara trampa para poder ver a los animales que transitan por este arroyo, nunca imaginó que una persona posaría para la cámara. ¡Aunque también tomó fotos de animales, como este gato montés!

Como siempre, el internet no perdió tiempo y combinó las fotos al estilo Animorphs.

Are you kidding me?! pic.twitter.com/kPbCuNpjcc — Jeff Wirth (@burningxjeff) August 4, 2020

My Modern Met obtuvo permiso de Jeff Wirth para reproducir estas imágenes.

