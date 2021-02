Estas esculturas humanas de tamaño real muestran la “luz interior” del cuerpo y alma

El artista filipino Joshua Limon Palisoc crea esculturas figurativas que no solo exploran el exterior del cuerpo humano, sino que también ponen los reflectores sobre la vida interior de las personas. El escultor utiliza metal para construir piezas de tamaño natural que son iluminadas desde el interior mediante tiras de LED. Los espacios entre los cables, que son parte del diseño, permiten que el resplandor del alma brille a través del cuerpo.

La serie, titulada Ephemeral Vessels, tuvo su debut en la primera muestra individual de Palisoc en el Pinto Art Museum en Antipolo, Filipinas. Estas obras de arte están inspiradas en conceptos de la psicología filipina, como loob (personalidad o conciencia), labas (cuerpo físico) y lalim (razón). Palisoc utiliza el cuerpo humano para explorar “el estado mental y el ser del artista”. Mientras que algunas figuras son presentadas en poses dinámicas con los brazos extendidos y la espalda arqueada, otras parecen más tranquilas y en paz; todas ellas representan diferentes estados espirituales para el artista.

Vessel of the Universe, o Sisidlan ng Kalawkan, representa una figura cortada a la mitad. La división revela la “luz interior”, oculta por la carcasa exterior temporal. Cuando se instalan en habitaciones oscuras, las luces dentro de estas esculturas están destinadas a transmitir “la inferioridad de las piezas [de metal]”. Palisoc espera que la serie inspire a las personas a no existir en el mundo de forma pasiva, sino a “mover a los demás a través de nuestras propias formas genuinas”.

Sigue leyendo para ver más de las esculturas figurativas increíbles de Palisoc, y sigue al artista en Instagram para estar al día con sus más recientes proyectos.

El artista filipino Limon Palisoc crea esculturas figurativas de metal de tamaño natural que brillan desde adentro.

La serie, titulada Ephemeral Vessels, explora la relación entre el cuerpo y el alma.

Joshua Limon Palisoc: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Joshua Limon Palisoc para reproducir estas imágenes.

