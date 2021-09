Artista del origami crea un caballero medieval con una sola hoja de papel

La mayoría de la gente ve una hoja de papel y no le da mucha importancia, pero basta ver el portafolio de Juho Könkkölä para descubrir que el papel ofrece infinitas posibilidades creativas. El artista finlandés crea detalladas esculturas de origami plegando meticulosamente una sola pieza de papel. Después de impresionar a todo internet con su modelo de un samurái, ha realizado otro sorprendente personaje humano: un caballero medieval que empuña una espada y un escudo.

Aunque parece imposible que alguien pueda hacer una obra de arte tan intrincada sin cortar el papel ni usar pegamento, es la verdad. Könkkölä dedica mucho tiempo a planificar los numerosos pliegues necesarios para crear una de sus esculturas: pasa días, meses o incluso años ideando el patrón de plegado perfecto. Sin embargo, una vez que tiene un plan sólido, tiene que llevarlo a cabo doblando cuidadosamente el papel, quizás miles de veces. El caballero medieval requirió 41 horas de trabajo, que Könkkölä documenta en un video en cámara rápida.

El caballero no sólo es impresionante de lejos, por sus proporciones y su pose, sino que también lo es de cerca. Konkkola fue capaz de incluir pequeños detalles a lo largo de la armadura estriada del caballero e incluso añadir un patrón en el exterior del escudo. La espada necesitó unas 50 capas antes de que se viera tan sólida. “Antes de empezar a diseñar mis propias figuras de origami, me inspiraba en las obras de otros artistas del origami, como Robert J. Lang y Kamiya Satoshi; pero hoy en día, la historia, las mitologías, los cuentos populares, la fantasía y demás inspiran mis piezas”, cuenta Könkkölä a My Modern Met. “También tengo una colección decente de todo tipo de figuras que he diseñado y plegado a lo largo de los años, que he utilizado para desarrollar nuevas ideas y quizás encontrar algunas viejas joyas que no he convertido en obras de arte terminadas”.

El artista Juho Könkkölä creó un increíble caballero de origami utilizando una sola hoja de papel y sin cortarla ni usar pegamento.

Mira a Könkkölä construir al caballero en este video en cámara rápida:

View this post on Instagram A post shared by Juho Könkkölä (@jkonkkola_origami)

