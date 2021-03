Bailarina negra recibe su primer par de zapatillas de ballet que combinan con su tono de piel

Para la mayoría de las bailarinas jóvenes, recibir su primer par de zapatillas de ballet es un momento muy especial de su carrera. Este calzado especial, que da una sensación de ligereza y gracia a los bailarines, se ha convertido en una herramienta indispensable de esta disciplina desde principios del siglo XIX. Si bien las zapatillas de ballet permiten moverse con elegancia, fuerza y belleza, para la joven bailarina negra Kira Robinson también han sido una muestra de la falta de diversidad y representación en la comunidad de la danza a lo largo de su vida.

“Como una bailarina negra, las cosas eran muy difíciles mientras crecía”, Robinson le cuenta a My Modern Met. “No tenía mucha gente a quien admirar, principalmente debido a la falta de representación en el mundo del ballet, y la mayor parte del tiempo me sentía sola. Tampoco era raro que yo fuera una de, si es que no la única, bailarina negra en mi clase. Ojalá hubiera habido más representación y más bailarines de color para admirarlos cuando era más joven, pero está bien, porque espero ser eso para alguien más”.

Comúnmente, las zapatillas de ballet suelen estar disponibles solo en blanco y rosa, ya que su propósito es combinar y mezclarse con el tono de piel de bailarinas blancas y así lograr una apariencia neutra mientras actúan bajo la iluminación del escenario. Para lograr el mismo efecto, las bailarinas con otros tonos de piel han tenido que adaptar sus zapatos. La propia Robinson, como muchas otras bailarinas de color, tuvo que pasar por el caótico y lento proceso de cubrir sus zapatillas con base de maquillaje para que combinaran con su tono de piel.

Sin embargo, muchas compañías dedicadas a la fabricación de ropa y zapatillas de ballet han empezado a reflejar la diversidad que existe en la comunidad del ballet. Gracias a estas acciones, Robinson finalmente pudo conseguir un par de zapatillas de ballet que combinan con el tono de su piel a través de la compañía Suffolk. La bailarina de 18 años publicó un video en TikTok para mostrar su emoción al estrenar sus nuevos zapatos, y su reacción no tardó en hacerse viral. Con más de 1.4 millones de reproducciones, el video ha recibido una respuesta abrumadoramente positiva, ya que los espectadores que estaban encantados de ver que por fin hay más opciones para aquellos que practican el ballet.

“A mí, personalmente, me hizo sentir completamente cómoda y libre para ser yo misma”, afirma Robinson, compartiendo su emoción al recibir zapatillas de ballet en su propio tono de piel. “A menudo sentía timidez y falta de confianza en clase cuando era más joven porque no sentía completa confianza en lo que me hace diferente. Mi tono de piel, mi tipo de cuerpo, todo lo que no es tradicionalmente lo que pensarías de una bailarina me parecía un obstáculo. Ahora acepto por completo todo lo que me hace única, y lo abrazo. Las zapatillas de mi tono de piel son una expresión externa de eso para mí”.

“Espero que el mundo del ballet vea lo mucho que esos zapatos significan para mí porque entonces reconocerán que se necesita más diversidad en el mundo de la danza. Más diversidad, más inclusión, más opciones de tonos [de piel] en marcas y empresas, más representación es crucial. El mundo del ballet siempre ha sido lento en su aceptación a los bailarines de color, pero me alegro de que la gente esté empezando a reconocer la necesidad de una mayor diversidad. Ha sido un proceso lento, pero me alegro de que la gente esté empezando a hacer cambios”.

La joven bailarina negra Kira Robinson se ha enfrentado a la falta de diversidad y representación en el mundo de la danza a lo largo de su carrera. Uno de sus principales problemas es no poder encontrar zapatillas de ballet que combinen con su tono de piel.

Sin embargo, las empresas que se dedican a producir ropa y calzado de ballet ahora ofrecen más opciones además de los tradicionales blanco y rosa.

¡Mira su reacción al finalmente conseguir zapatillas de ballet que combinan con su tono de piel!

