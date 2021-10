Una nueva exposición digital de Klimt incluye pinturas perdidas en un incendio en 1945

Con sus resplandecientes toques dorados y su temática etérea, no es de extrañar que El beso sea uno de los cuadros más famosos del mundo. Realizada por Gustav Klimt, la pintura ejemplifica la famosa fase dorada del artista, en la que adornaba los lienzos con brillantes láminas de oro. Ahora, los amantes del estilo icónico de Klimt pueden ver 63 de sus obras maestras en una nueva exposición digital titulada Klimt vs. Klimt: The Man of Contradictions.

La innovadora experiencia fue creada por Google Arts & Culture en colaboración con el Museo Belvedere, que cuenta con la mayor colección de pinturas de Klimt del mundo. La muestra digital incluye muchas de las obras más queridas de Klimt, así como reconstrucciones de cuadros que se perdieron en un incendio en 1945. Estas piezas—conocidas como Pinturas de la Facultad—fueron restauradas a su color original utilizando tecnología de IA. Esto fue posible gracias a los registros en blanco y negro de las pinturas perdidas y a la comprensión de cómo Klimt produjo sus otras obras.

“El resultado fue sorprendente para mí porque fuimos capaces de darles color incluso en zonas de las que no teníamos información”, dice el Dr. Franz Smola, curador del Museo Belvedere. “Usando machine learning, podemos asumir que Klimt utilizó ciertos colores”. Además de estas piezas recién restauradas, los visitantes pueden encontrar otras obras de arte de Klimt menos vistas que han sido digitalizadas por primera vez. Los espectadores también pueden hacer zoom en cada obra de arte expuesta en la galería en línea mientras un narrador ofrece una visión general de la vida y la carrera de Klimt.

Puede ver la exposición en línea y saber más sobre la vida de Klimt aquí.

Google Arts & Culture colaboró con el Museo Belvedere para crear una exposición digital de la obra del artista Gustav Klimt.

Titulada Klimt vs. Klimt: The Man of Contradictions, la muestra explora la dualidad de la vida y el arte de Klimt.

Los 63 cuadros pueden verse en una galería en línea, donde los visitantes pueden hacer zoom en cada uno de ellos.

Mira este video para saber más sobre cómo la tecnología de IA ayudó a restaurar los cuadros perdidos de Klimt:

