Nativa hawaiana pide a la gente a ir de vacaciones a otro lugar y explica por qué

Para aquellos que buscan una escapada tropical a Hawái, Lily Hi'ilani Okimura, una nativa hawaiana, les tiene un mensaje: por favor, no vengan. Okimura publica regularmente contenido sobre los problemas que afectan a los habitantes de las islas del Pacífico, y un tema recurrente es el turismo. Las islas de Hawái han sido durante mucho tiempo destinos turísticos; en 2019, un récord de 10.4 millones de personas visitaron el archipiélago. Esto disminuyó durante el primer año de la pandemia, pero en 2021 las multitudes regresaron, a pesar de se le pidió a los turistas que fueran de vacaciones a otro lugar.

El turismo ha demostrado ser perjudicial para los nativos hawaianos. “Muchos turistas tratan nuestra tierra como si fuera un parque temático”, Okimura explica. “Ignoran las señales de advertencia, las áreas cercadas y las señales de ‘prohibido el paso', que pueden causar daños a nuestro medio ambiente como erosión, vandalismo y contaminación.” Esto incluye acercarse a animales en peligro de extinción cuando está estrictamente prohibido. “Por ejemplo, los turistas intentan acercarse y tocar las focas monje y las tortugas en la playa, a pesar de tener MÚLTIPLES letreros en nuestras playas que advierten a las personas que se trata de especies en peligro de extinción y que tocarlas resultará en una multa”.

“Cuando las personas dicen que deberían poder visitar Hawái porque ‘es parte de los Estados Unidos', les digo que no entienden el punto. Claro, tienes el ‘derecho' de viajar a donde quieras, pero ¿eso es hacer lo correcto?”. Okimura continúa: “Especialmente si los pueblos indígenas y otros residentes piden a los visitantes que no vengan debido a una pandemia mundial, nuestros recursos limitados y porque nuestra industria turística explota a nuestra gente y cultura. ¿Qué dice eso acerca de que ignoren todo esto? porque [ellos dicen] ‘¿Y mis vacaciones?'”.

El turismo no beneficia a la mayoría de los nativos hawaianos. Los que trabajan en esta industria son explotados y tienen salarios bajos. La mayoría (51%) de las personas sin hogar en las islas son nativos. En cambio, el turismo beneficia a las grandes corporaciones y desarrolladores que, en general, no son de Hawái.

Si los turistas están decididos a visitar Hawái, Okimura ofrece algunas formas de minimizar el daño. Una forma es evitar dar dinero a la industria hotelera y a los Airbnb, que en su mayoría son propiedad de los no residentes. Lo mejor es quedarse con alguien que conozcan que ya viva allí. Otra forma es experimentar Hawái más allá de las típicas actividades turísticas. Aprende un poco de ōlelo Hawai'i (la lengua hawaiana), y asegúrate de consumir en restaurantes y negocios de propiedad local, en particular de propiedad de nativos hawaianos. Y finalmente, los visitantes deben dejar las cosas como las encontraron. “Recojan la basura y no tomen nada de las áreas naturales, como arena o rocas”.

“Los nativos hawaianos tienen una profunda conexión con ʻāina, la tierra”, comparte Okimura. “Nos consideramos cuidadores de la tierra, y es nuestra responsabilidad protegerla, porque a cambio, ella nos cuida a nosotros”.

