5 Datos sobre los Maine Coons, los gigantes gentiles del mundo de los gatos

Cualquiera que haya conocido un gato Maine Coon sabe que estos gigantes gentiles son algo especial. Así, su increíble tamaño y encantadora personalidad los han convertido en una de las razas de gatos más populares del mundo.

Los Maine Coons, una de las razas naturales de gatos más antiguas de América del Norte, son felinos majestuosos con un lado juguetón. A estos intrépidos mininos les encanta cazar, y, por lo tanto, disfrutan jugar con sus dueños para ejercitar sus habilidades.

Estos gatos son tan queridos que incluso tienen su propia sociedad: la Asociación de Criadores y Admiradores de Maine Coon. Fundada en 1968, esta organización global ayuda a promover la raza, que perdió tanta popularidad que en un momento de la década de 1950 se pensó que estaba extinta.

Si quieres aprender más sobre los Maine Coons, a continuación te presentamos algunos datos sobre estos enormes gatos con personalidades únicas.

Conoce más sobre los Maine Coons, los gigantes gentiles del mundo de los gatos.

Tienen récords mundiales.

Los Maine Coons son conocidos por su tamaño, ya que suelen pesar entre 4 y 8 kilos. Los machos pueden ser aún más grandes, y pues algunos rebasan los 11 kilos. Sin embargo, su peso no es lo único que los hace impresionantes. Estos felinos tienen algunos récords interesantes. Un Maine Coon llamado Barivel, que vive en Italia, obtuvo el título del gato doméstico vivo más grande del mundo del Libro de Récords Guinness. Este gato mide 120 cm y es el más reciente en una larga línea de Maine Coons que han dominado esta categoría en los últimos 10 años. De hecho, Stewie, el gato que anteriormente tenía el récord, era aún más grande: medía 122 cm.

Son de muchos colores.

La mayoría de los fans de los Maine Coons están acostumbrados al pelaje marrón atigrado de estos gatos. No obstante, hay Maine Coons de muchos colores. Aunque no se crían para ser de un color en particular, hay de todo tipo: desde mininos de colores sólidos hasta calico y manchados. Además, los Maine Coons suelen tener ojos verdes, dorados o cobrizos.

Son el gato oficial del estado de Maine.

Como sugiere su nombre, estos felinos son nativos del estado nororiental de Maine, en Estados Unidos. Estos mininos están listos para los duros inviernos de Nueva Inglaterra gracias a su pelaje e irregular de doble capa que repele el agua. También tienen mechones de pelo en sus patas que actúan como raquetas de nieve integradas.

Pero, ¿cuál es el origen del Maine Coon? Hay algunas leyendas sobre los orígenes de la raza. Una leyenda dice que durante la Revolución francesa, María Antonieta hizo un plan para escapar y envió seis de sus gatos a Estados Unidos. Si bien ella nunca escapó, sus gatos llegaron a Maine y ayudaron a comenzar la raza. Una historia más verosímil atribuye los orígenes de la raza a los vikingos que aterrizaron en Nueva Inglaterra en el siglo XVIII. Se cree que los gatos domésticos de pelo corto se reprodujeron con sus gatos de pelo largo, lo que dio origen a esta raza.

Tienen una gran personalidad.

Conocidos como los “perros del mundo de los gatos”, los Maine Coons son generalmente bondadosos y aman a las personas. ¡Estos gatotes también pueden ser entrenados para jugar a atrapar cosas! Incluso aman el agua. Son extremadamente leales, por lo que les encanta estar cerca de sus dueños, aunque pueden mantenerse ocupados cuando es necesario.

Los Maine Coons también son excelentes mascotas para familias con niños. Su naturaleza los hace divertidos para los más pequeños y gracias a su tamaño no se sienten intimidados ni temen que los niños los agarren.

Son superestrellas de Instagram.

Si bien los Maine Coons fueron muy populares en el siglo XIX (un Maine Coon incluso ganó la primera exposición de gatos en el Madison Square Garden en 1895), su popularidad disminuyó a principios del siglo XX cuando se introdujeron otros gatos de pelo largo como los persas. Sin embargo, desde la década de 1970, su popularidad ha ido en aumento y ahora el Maine Coon es la tercera raza más popular según la Asociación de Aficionados a los Gatos.

Su popularidad es evidente en redes sociales como Instagram, donde más de 6.5 millones de imágenes tienen el hashtag Maine Coon. De hecho, hay varios Maine Coons famosos en Instagram, que deleitan a sus fans con su ternura y sus aventuras. Esto incluye a Lotus, un gran felino rubio originario de Suecia que tiene más de 350,000 seguidores.

