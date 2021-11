Malala Yousafzai anuncia su matrimonio y comparte fotos de su día especial

Malala Yousafzai ha encontrado el amor. La activista en favor de la educación y ganadora del Premio Nobel de la Paz acaba de anunciar que ha contraído matrimonio. En una dulce publicación en Instagram, la joven de 24 años compartió un par de fotos de su boda con Asser Malik en Birmingham, Inglaterra.

Yousafzai describió la boda como un “día precioso en su vida”. Escribió: “Asser y yo nos casamos para estar juntos de por vida. Celebramos una pequeña ceremonia nikah en nuestra casa en Birmingham con nuestras familias. Envíenos sus oraciones. Estamos emocionados de caminar de la mano en la aventura que tenemos por delante”. En el islam, las ceremonias nikah consisten en la firma de un contrato matrimonial.

Malik compartió un mensaje igual de emotivo en su cuenta de Twitter. “En Malala, encontré a la amiga que más me apoya, una compañera hermosa y amable; estoy muy emocionado de pasar el resto de nuestra vida juntos”. El mensaje va acompañado de una imagen de los dos cortando un pastel. Malik, quien es el gerente general del departamento de alto rendimiento de la Junta de Críquet de Pakistán, dice: “Siguiendo la tradición de nuestro equipo de críquet, tuvimos que cortar un pastel de la victoria”.

Meses antes de la boda, Malala habló con la edición británica de Vogue y expresó sus dudas sobre si algún día se casaría. Esto causó una ola de comentarios negativos en su país de origen, Pakistán, donde el 86% de las mujeres mayores de 25 años están casadas.

“Todavía no entiendo por qué la gente tiene que casarse”, dijo en la entrevista. “Si quieres tener una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar papeles de matrimonio? ¿Por qué no puede ser solo una asociación? Mi mamá me dice… ‘¡No te atrevas a decir algo así! Tienes que casarte, el matrimonio es hermoso'”.

Malala, quien describe la unión de sus propios padres como “un amoroso matrimonio arreglado”, cambió de opinión cuando vio que sus amigos de la Universidad de Oxford comenzaban a casarse. “Incluso hasta mi segundo año de universidad, pensaba: ‘Nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos, solo voy a hacer mi trabajo. Voy a ser feliz y vivir con mi familia para siempre'”, explicó. “No me di cuenta de que no eres la misma persona todo el tiempo. Tú también cambias y estás creciendo”.

Malala ha recibido buenos deseos de personas de todo el mundo, incluyendo muchas celebridades y otros activistas como Greta Thunberg, a quien Malala conoció recientemente.

Today marks a precious day in my life. Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead. 📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

Hoy marca un día precioso en mi vida.

Asser y yo nos casamos para estar juntos de por vida. Celebramos una pequeña ceremonia nikah en nuestra casa en Birmingham con nuestras familias. Envíenos sus oraciones. Estamos emocionados de caminar de la mano en la aventura que tenemos por delante.

In Malala, I found the most supportive friend, a beautiful and kind partner — I'm so excited to spend the rest of our life together.

Thank you all for the wishes on our Nikkah. In following our cricket team's tradition, we had to do a victory cake cutting. pic.twitter.com/KSGQOHsY64

— Asser Malik (@MalikAsser) November 10, 2021