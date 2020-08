Estos mapaches crean maravillosas pinturas abstractas con sus patas

Resulta que los mapaches tienen un talento natural para la pintura abstracta. ¡Tan solo echa un vistazo al trabajo de Piper y Cheeto! No hay duda de que estos dos mapaches tienen una habilidad especial para crear obras de arte con sus patas. Su espíritu creativo es fomentado por sus humanos, Mitchell y Sarah Thyme. Ellos no solo proveen a las criaturas con pintura y lienzos; también les dan el espacio necesario para producir sus obras maestras.

A los Thymes se les ocurrió la idea de dejar que sus mapaches pintaran al observar el comportamiento de estos animales. “Los mapaches constantemente están tocando cosas con sus manos para recopilar información sensorial”, Sarah le dice a My Modern Met. “Vimos a nuestros mapaches hacerlo, así que pensamos que pintar sería una actividad divertida para ellos”.

En cada lienzo podemos ver huellas de mapache de muchos colores. Algunas piezas tienen una estética minimalista con unas cuantas marcas dispersas, mientras que otras tienen manchas artística que mezclan el pigmento sobre el lienzo. Las pinturas terminadas son tan únicas como Piper y Cheeto. “Cada uno de nuestros mapaches tiene su propio estilo”, dice Sarah, “¡y por lo general podemos diferenciar su arte!”

Las pinturas de los mapaches están a la venta en el sitio web de los Thymes, Tito the Racoon. (Tito es el nombre de su primer mapache, que falleció hace tiempo). La mayoría ya se agotaron, y no se sabe cuándo crearán más. “Nuestros mapaches pintan cuando les place”, explica Sarah, “así que no hay una cantidad fija de tiempo de cuánto les toma hacer una pintura”.

Sigue a Piper y Cheeto en Instagram y conoce más sobre la vida con mapaches en el canal de YouTube Tito the Racoon.

Los mapaches Piper y Cheeto tienen un talento especial para la pintura.

Sus obras abstractas están hechas de huellas con pintura.

A sus humanos, Sarah y Mitchell, se les ocurrió dejarlos pintar cuando vieron que siempre estaban tocando cosas.

Tito the Racoon: Sitio web | Instagram | YouTube

My Modern Met obtuvo permiso de Sarah Thyme para reproducir estas imágenes.

