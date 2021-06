Un buzo de langostas estuvo a punto de ser tragado por una ballena jorobada

El buzo Michael Packard estuvo a punto de ser tragado por una ballena jorobada mientras buscaba langostas en la costa de Massachusetts, Estados Unidos. Aunque puede sonar como algo sacado de un libro de cuentos, no fue una experiencia para nada agradable. Lo bueno es que el afortunado buzo vivió para contar esta asombrosa historia.

Packard sabía que algo andaba mal en el momento del incidente, pero no estaba seguro de qué estaba pasando exactamente. “Me sumergí a unos 45 pies (13.7 metros), y, de repente, sentí un golpe fuerte y todo se oscureció”, explicó Packard. “Pude sentir que me estaba moviendo, y pensé, ‘Dios mío, ¿me acaba de morder un tiburón?' Luego palpé a mi alrededor y me di cuenta de que no había dientes y que, en realidad, no había sentido mucho dolor”, recuerda Packard. “Y luego me di cuenta: ‘Oh, Dios mío, estoy en la boca de una ballena. Estoy en la boca de una ballena y está tratando de tragarme'”.

Pensando que estaba a punto de morir, Packard estima que estuvo en la boca de la ballena durante 30 o 40 segundos, en un espacio completamente oscuro y lleno de agua. Packard podría haberse ahogado o asfixiado fácilmente, pero tenía su equipo de respiración con él. Afortunadamente, la ballena salió a la superficie después de menos de un minuto y lo escupió (expertos en ballenas también han dicho que considerando que el esófago de la criatura es bastante pequeño, Packard no hubiera podido caber en su garganta).

Una vez expulsado de la boca, Packard fue lanzado por los aires y aterrizó en el agua. Estaba golpeado, pero no tenía ningún hueso roto. Después de ser atendido en el hospital, ese mismo día fue a casa a recuperarse.

Entonces, ¿Packard planea volver al agua? ¡Por supuesto! En un “Ask Me Anything” de Reddit sobre el incidente, su hijo escribió: “No tengo ninguna duda de que hará todo lo posible para seguir buceando, es su vida y su pasión”.

h/t:[CNN]

Artículos relacionados:

Imagen de un tiburón ballena con más de 50 peces en la boca gana premio de fotografía subacuática

Este biólogo marino explora las profundidades para fotografiar especies nunca antes vistas [Entrevista]

Esta gigantesca foto de 826.9 megapixeles es la panorámica submarina más grande del mundo